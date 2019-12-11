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İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü: "Komutanımızın sözleri çarpıtıldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 16:39 | Son Güncelleme

Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Ramazan Şerif, Lübnan topraklarından Tel Aviv'in hedef alınacağını söylediği için Lübnan'ın tepki gösterdiği İran Devrim Muhafızları komutanlarından Murteza Kurbani'nin ifadelerinin çarpıtıldığını ifade etti

ANKARA (AA) - İran Devrim Muhafızları Ordusu, "İsrail'in muhtemel saldırısında Lübnan topraklarından Tel Aviv'in hedef alınacağını söylemesi üzerine Lübnan'ın tepki gösterdiği İran Devrim Muhafızları komutanlarından Murteza Kurbani'nin ifadelerinin çarpıtıldığını" savundu.

Devrim Muhafızları Ordusuna ait "sepahnews" internet sitesinde yayımlanan açıklamasında Şerif, Lübnan'da bakanların ve milletvekillerinin tepkisine neden olan Kurbani'nin sözlerine değindi.

Kurbani'nin açıklamalarının medyada doğru yansıtılmadığını vurgulayan Şerif, "Yapılan araştırmaya göre, Murteza Kurbani'nin ifadeleri çarpıtılmış ve medya tarafından hatalı şekilde yansıtılmıştır. Kendisi İsrail'e yanıt olarak çeşitli araçlar ve kapasitelere sahip olunduğundan bahsetmiştir." ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları Genel Komutanı Başdanışmanı Kurbani, bir röportajında "İsrail'in İran'a karşı en ufak bir yanlış yapması halinde Tel Aviv Lübnan'dan yerle bir edilecek. İran'dan füze fırlatmaya hiç gerek yok." demişti.

Kurbani'nin açıklamasına başta Lübnan Enformasyon Bakanı Cemal el-Cerrah ve Savunma Bakanı İlyas Busaab olmak üzere ülkedeki milletvekillerinden tepkiler yükseldi.

Enformasyon Bakanı Cerrah, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İranlı yetkilinin sözlerinin "hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetmişti:

"Bölgesel savaşlarda Lübnan topraklarını kullanmaya ilişkin İranlı bir yetkiliye dayandırılan sözler, Lübnan'ın egemenliğine uzanan kibirli ve sorumsuzcadır. İran, kendini istediği şekilde savunabilir ancak Lübnan, başka ülkelerin kullanımına açık bir meydan olmadığı gibi İran Devrim Muhafızlarının posta kutusu da değildir."

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Anahtar Kelimeler:
Devrim Muhafızları İRAN

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