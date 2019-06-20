HABER

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami’den açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2019 12:21 | Son Güncelleme

ABD insansız casus uçağının düşürülmesine ilişkin atıfta bulunan Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, "Sınırlar bizim kırmızı çizgimizdir.

ABD insansız casus uçağının düşürülmesine ilişkin atıfta bulunan Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, "Sınırlar bizim kırmızı çizgimizdir. Sınırlarımıza saldıran her düşmana karşılık verilecek ve yok edilecektir” dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, Kürdistan Eyaleti 5400 Şehit Ulusal Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Amerikan İHA’sının düşürülmesine işaret ederek, "Bugün sabah saatlerinde Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri tarafından, sınırlarımızı geçerek milli güvenliğimizi tehdit eden bir düşman casus uçağı düşürülmüştür. Bu İran milletinin düşmanlara karşılık verme yöntemidir” dedi.
Selami, Amerika’nın casus uçağını düşürmenin aşikar, açık, kesin ve hızlı bir mesaj içermekte olduğunu belirterek, "İran İslam Cumhuriyeti sınırlarının savunucuları bu topraklara yabancılar tarafından yapılan her türlü taciz karşısında kararlı olacaklardır. Sınırlar bizim kırmızı çizgimizdir. Sınırlarımıza saldıran her düşman karşılık görecek ve yok edilecektir. Düşmanların tek yolu İran’ın toprak bütünlüğüne ve milli menfaatlerine saygı göstermesidir”ifadelerini kullandı.
Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami hiçbir ülke ile savaşma niyetinde olmadıklarını söyleyerek, "Hiçbir ülke ile savaşma niyetinde olmadığımızı ilan ediyoruz. Ama savaş için tamamen hazırlıklıyız ve bugünkü olay bu mesajın açık bir göstergesidir" dedi.

Sırf ona ulaşmak için... 2 bin 700 metre rakımda şaşırtan görüntü Sırf ona ulaşmak için... 2 bin 700 metre rakımda şaşırtan görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalemini terör örgütleri emrine verenler bizim nezdimizde asla gazeteci olamazlar"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalemini terör örgütleri emrine verenler bizim nezdimizde asla gazeteci olamazlar"
Çin Devlet Başkanı Xi Kuzey Kore’deÇin Devlet Başkanı Xi Kuzey Kore’de

En Çok Okunan Haberler

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

Makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

Makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan medya temsilcileri ile toplantıda açıklamalar

Erdoğan'dan medya temsilcileri ile toplantıda açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ortak yayın' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O moderatör denilen zat...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordu'daki olayla ilgili yargının vereceği karar İmamoğlu'nun önünü kesebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargının vereceği karar İmamoğlu'nun önünü kesebilir

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu devam edecek

Demirtaş telekonferansla bağlandı, kendini böyle savundu! Karar verildi

İsmail Küçükkaya'dan Ekrem İmamoğlu görüşmesiyle ilgili açıklama!

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Soylu: Çalışmalar yarın sabah itibariyle kaldığı yerden devam edecek

Soylu: Çalışmalar yarın sabah itibariyle devam edecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.