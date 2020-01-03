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  4. İran Devrim Muhafızları Sözcüsü gözyaşlarını tutamadı

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü gözyaşlarını tutamadı

DÜNYA HABERLERİ  | 03.01.2020 14:11 | Son Güncelleme

Kasım Süleymani?nin ölümünün ardından İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif, İran televizyonunda canlı yayında değerlendirmede bulunurken gözyaşlarına hakim olamadı.

İran, (DHA)- Kasım Süleymani?nin ölümünün ardından İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif, İran televizyonunda canlı yayında değerlendirmede bulunurken gözyaşlarına hakim olamadı.
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Irak?ın başkenti Bağdat?ta ABD?nin hava saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından ilişkin İran televizyonunun canlı yayınında değerlendirmede bulunan İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif, gözyaşlarını tutamadı. Canlı yayını bitiren muhabir Şerif'e sarılarak teselli etmeye çalıştı.

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