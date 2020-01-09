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  4. İran Devrim Muhafızları'ndan "daha sert intikam yakın" açıklaması

İran Devrim Muhafızları'ndan "daha sert intikam yakın" açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 09.01.2020 14:36 | Son Güncelleme

İran Devrim Muhafızları Komutanı Araghi, İran'ın ABD'den "yakında daha sert bir intikam" alacağını söyledi.

İran Devrim Muhafızları'ndan "daha sert intikam yakın" açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın düzenlediği füze saldırısından sonra gerilimi azaltmaya yönelik mesaj vermesi ve ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne mektup göndererek İran ile ön koşulsuz görüşmeye hazır olduğunu belirtmesiyle İran ile ABD arasındaki tansiyon bir nebze düşmüştü. Ancak İran Devrim Muhafızları Komutanı Abdullah Araghi'nin yeni bir misilleme yapılacağını açıklaması, gerilimin yeniden tırmanması endişelerine yol açtı.

Abdullah Araghi İran haber ajansı Tasnim'e yaptığı açıklamada, Irak'taki ABD üslerine füze saldırısı düzenleyen İran'ın "yakında daha sert bir intikam" alacağını söyledi. Araghi'nin açıklaması ABD Başkanı Trump'ın dün akşamki açıklamalarının ardından geldi.

Geçen hafta Cuma günü İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldüren hava saldırısı için talimat veren Trump, dün İran'ın ABD üslerine yaptığı misillemede ABD askerlerinin zarar görmediğini ifade ederek "İran geri adım atıyor gibi görünüyor" demişti.

Tasnim'de yer alan başka bir haberde ise, Devrim Muhafızları'nın ikinci en kıdemli yetkilisi olan Ali Fadavi'nin ABD hedeflerine füze saldırısının İran'ın askeri gücünün bir göstergesi olduğunu ifade ettiği ve" ABD askeri birliklerinin elleri kolları bağlı kaldı" dediği bildirildi.

Reuters / SSB, TY

©Deutsche Welle Türkçe

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