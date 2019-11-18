İran Devrim Muhafızları’ndan Göstericilere Sert Uyarı

İran Devrim Muhafızları’ndan ülkede petrol fiyatlarına zam kararını protesto eden hükümet karşıtı eylemcilere sert uyarı geldi. “Olayların son bulmaması halinde, kararlı şekilde harekete geçileceği” belirtildi. İran’da Cuma günü göstericiler hükümetin petrol fiyatına zam ve daha ucuz fiyata benzin alımına sınırlama getirmesinin ardından sokağa dökülmüş, siyasi nitelik kazanan protestolarda eylemciler İran dini liderlerinin de görevi bırakması taleplerini dile getirmişti. İran devlet televizyonuna göre hafta sonundaki olaylarda en az 100 banka ve onlarca bina ve araç ateşe verildi. Cuma gününden bu yana İran’ın farklı kentlerinde devam eden protestoların büyüklüğü tam olarak netleşmiş değil. Yetkililer gösteri düzenlenmesi ve görüntülerin paylaşılmasını önlemek amacıyla internet erişimine kısıtlama getirmiş durumda. İran’da kötü yaşam koşullarının protesto edildiği ve 22 kişinin hayatını kaybettiği 2017 yılındaki olaylardan bu yana ülkede ilk kez bu kadar büyük gösteriyor düzenleniyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani liderliğindeki hükümet benzin fiyatlarına getirilen zam sayesinde dar gelirli 18 milyon aile için yılda 2,5 milyar dolarlık kaynak sağlayacağını savunuyor. Ancak İranlılar ABD’nin yaptırımları yeniden devreye sokmasının ardından hükümetin daha fazla istihdam ve yatırım vaatlerini gerçekleştirememesine tepkili. “Halkın huzurunu bozanlara karşı kararlı adım atacağız” İran Devrim Muhafızları devlet medyasında yer alan yazılı habere göre, “Halkın huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik her türlü davranışa karşı gerekirse kararlı ve devrimsel adım atacağız” uyarısı yapıldı. İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney Pazar günü yaptığı açıklamada ülkedeki olaylarda “yabancı düşmanların” parmağı olduğunu savundu, kamu malına zarar veren göstericileri de “çete” ve “holigan” olarak niteledi. İran hükümet sözcüsü Ali Rabiei düzenlediği basın toplantısında, göstericilerin bıçak ve silah kullandığını, bazı güvenlik görevlileri ve polis memurlarının öldüğünü ya da rehin aldındığını iddia etti.