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İran Devrim Muhafızları'ndan Pakistan ve Suudi Arabistan'a suçlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 11:11 | Son Güncelleme

Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi: - "Pakistan hükümeti, teröristlerin nerede olduğunu biliyor. Onlar, Pakistan güvenlik güçlerinin koruması altında" - "Suudi Arabistan'a yanıtımız farklı olacak"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, Pakistan sınırındaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarını hedef alan terör saldırısının ardından Pakistan ve Suudi Arabistan'ı suçladı.

İran medyasında yer alan açıklamasında Caferi, İslamabad yönetimine terörle mücadelede sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

Pakistan hükümetinden ortak sınırların güvenliğiyle ilgili sorumluluğunu "ciddiyetle" yerine getirmesini beklediklerini söyleyen Caferi, "Pakistan hükümeti, teröristlerin nerede olduğunu biliyor. Onlar, Pakistan güvenlik güçlerinin koruması altında. Pakistan'ın terörle mücadelede sorumluluğunu yerine getirmemesi halinde İran, bölgesel ve bölge dışı istihbarat servislerinin organize ettiği paralı militanlara cezasını kendisi verecektir." dedi.

Caferi, İran'ın sınırlardaki tehditlere uluslararası hukuk çerçevesinde karşılık verme hakkına sahip olduğunu dile getirdi.

- "Suudi Arabistan'a yanıtımız farklı olacak"

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ABD ve İsrail'in talimatıyla teröristleri desteklediğini öne süren Caferi, "Suudi Arabistan'a yanıtımız farklı olacak." ifadesini kullandı.

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde çarşamba günü bomba yüklü araçla Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarına yönelik intihar saldırısında en az 27 asker hayatını kaybetti. Saldırıyı bölgede faaliyet gösteren Ceyşu'l Adl isimli örgüt üstlendi.

Saldırının ardından Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, saldırıyı kınayan bir açıklama yayımlamıştı. İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli da Pakistan'a topraklarındaki teröristlere karşı harekete geçme çağrısında bulunmuştu.

İran'daki "Sünni Beluç halkın haklarını koruduğu" iddiasıyla 2003'ten bu yana ülkede birçok kez sivil ve askeri hedefe saldırı düzenleyen "Cundullah" adlı örgütün lideri Abdulmelik Rigi, 2010'da yakalanıp idam edilmişti. Bunun ardından Cundullah örgütü 2012'de ismini "Ceyşu'l Adl" olarak değiştirmişti.

Pakistan sınırındaki Sistan ve Beluçistan bölgesinde zaman zaman İranlı güvenlik güçleriyle çatışan örgüt, geçen yıl 12 sınır muhafızını kaçırmıştı. Örgütün, yabancı istihbarat servislerince desteklendiğini savunan İran, Pakistan yönetimini de sınır güvenliğini sağlayamamakla suçluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Devrim Muhafızları İRAN Pakistan sistan ve belucistan

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