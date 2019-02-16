İran Devrim Muhafızları'ndan Pakistan ve Suudi Arabistan'a suçlama

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, Pakistan sınırındaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarını hedef alan terör saldırısının ardından Pakistan ve Suudi Arabistan'ı suçladı.

İran medyasında yer alan açıklamasında Caferi, İslamabad yönetimine terörle mücadelede sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

Pakistan hükümetinden ortak sınırların güvenliğiyle ilgili sorumluluğunu "ciddiyetle" yerine getirmesini beklediklerini söyleyen Caferi, "Pakistan hükümeti, teröristlerin nerede olduğunu biliyor. Onlar, Pakistan güvenlik güçlerinin koruması altında. Pakistan'ın terörle mücadelede sorumluluğunu yerine getirmemesi halinde İran, bölgesel ve bölge dışı istihbarat servislerinin organize ettiği paralı militanlara cezasını kendisi verecektir." dedi.

Caferi, İran'ın sınırlardaki tehditlere uluslararası hukuk çerçevesinde karşılık verme hakkına sahip olduğunu dile getirdi.

- "Suudi Arabistan'a yanıtımız farklı olacak"

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ABD ve İsrail'in talimatıyla teröristleri desteklediğini öne süren Caferi, "Suudi Arabistan'a yanıtımız farklı olacak." ifadesini kullandı.