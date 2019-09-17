İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran halkına uygulanan maksimum baskının sonuç vermeyeceğini söyleyerek, "İran hiçbir düzeyde ABD ile müzakere yapmayacak” dedi.

ABD’nin müzakere anlayışının tek taraflı olduğunu ve kendi isteklerini karşı tarafa dayattığını belirten İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, "Onlar kendi isteklerini İran’a dayatmaya çalışıyorlar. ABD’nin İran milletine uyguladığı maksimum baskı hiçbir sonuç vermeyecektir. Ülkedeki tüm makamlar tek ses olup ABD ile ikili veya çoklu görüşme yapmayacaklarını ilan ettiler" dedi.

İran milletinin ABD karşısında mutlak zafer elde edeceğini söyleyen Hamaney, ABD tarafından sunulan müzakere teklifinin İran için bir tuzak olduğunu vurguladı. ABD makamlarının müzakereye ilişkin farklı açıklamalarına işaret eden Hamaney, "Bazen ön şartsız müzakere teklifi sunarken bazen de müzakere için 12 şart koymaktalar. Bu karşı tarafın müzakere adına İran’a yönelik kurduğu bir tuzaktır. Elbette İran İslam Cumhuriyeti buna aldanmayacaktır” ifadelerini kullandı.

ABD’nin müzakere yolunu kullanarak kendi taleplerini İran’a dayatmaya çalıştığını söyleyen Ayetullah Hamaney, "ABD’nin müzakere çağrılarına ilişkin hedefinin ne olduğunu daha önce de açıklamıştım. Ancak bugün o kadar yüzsüz oldular ki kendileri de bunu itiraf etmekte” dedi.

ABD makamlarından gelen İran ile müzakere masasına oturmalıyız çağrılarına ilişkin açıklamaları değerlendiren Hamaney, “Bu yönde müzakere talepleri için sağılacak inek gibi gördükleri kişilerin yanlarına gitsinler. İran İslam Cumhuriyeti, müminlerin, Müslümanların ve izzet sahibi olanların cumhuriyetidir” ifadelerini kullandı.

ABD’nin İran’a uyguladığı maksimum baskı politikası ile İran’ı müzakere masasına çekmeye çalıştığını söyleyen Ayetullah Hamaney, “Onlar uyguladıkları maksimum baskı politikasının başarılı olduğunu ispat etmeye çalışıyorlar. ABD’nin İran ile müzakerede ısrarcı olmasının nedeni de budur. Eğer ABD Başkanı ile görüşürseniz tüm sorunların çözüleceğini söylemekteler. Onların bu ısrarı uyguladıkları maksimum baskı politikasının başarılı olduğunu ispat etmek içindir. ABD ile hiçbir düzeyde müzakere olmayacak” dedi.

İran’ın müzakere masasına oturmasının Washington yönetiminin baskılarına boyun eğmek anlamına geleceğini, dolayısıyla müzakere masasına oturmayacaklarını söyleyen Hamaney, "Cumhurbaşkanı’ndan Dışişleri Bakanı’na kadar ülkedeki tüm makamlar tek ses olup ABD ile ikili veya çoklu görüşme yapmayacaklarını ilan ettiler" dedi.

