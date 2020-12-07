'İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney öldü' iddialarına yanıt!

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldüğüne ilişkin iddialara Hamaney'in ofisine yakın bir kaynaktan yanıt geldi.

Reuters haber ajansının son dakika olarak servis ettiği haberinde, Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

İranlı bir gazetecinin Cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, İran'ın dini lideri Hamaney'in sağlık sorunları nedeniyle görevini oğluna devrettiği iddia edilmişti.

İranlı gazeteci, 81 yaşındaki liderin sağlığından endişe duyduğunu ve yakınlarının kötüleşen durumundan "çok endişelendiklerini" yazmıştı. Bu iddiaların üzerine, Hamaney'in sağlık durumunun ağırlaştığı ve hayatını kaybettiği iddiaları sosyal medyada gündem olmuştu.

Reuters'ın İran merkezli Fars haber ajansını kaynak gösterdiği haberinde, Hamaney'in ofisine yakın bir kaynağın iddiaları yalanladı, sağlık durumun iyi olduğu aktarıldı.



