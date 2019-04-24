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İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney: "İstediğimiz kadar petrol satarız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2019 11:58 | Son Güncelleme

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD’nin tüm baskılarına rağmen istedikleri kadar petrol satışı yapabileceklerini söyledi.İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney işçiler ile buluşmasında ABD’nin İran aleyhinde yaptığı son açıklamalara tepki gösterdi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD’nin tüm baskılarına rağmen istedikleri kadar petrol satışı yapabileceklerini söyledi.
İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney işçiler ile buluşmasında ABD’nin İran aleyhinde yaptığı son açıklamalara tepki gösterdi. Hamaney, İran’ın tüm baskılara rağmen petrol satışına devam edeceğini vurgulayarak "Düşmanın çabaları boşa çıkacaktır ve biz istediğimiz kadar petrolü satabiliriz. ABD’nin düşmanca tutumu cevapsız kalmayacaktır" dedi.
İran milletinin ABD karşısında diz çökmeyeceğini belirten Hamaney "Milletimiz gereken cevabı verecektir. Onlar istedikleri kadar bizi sınırlamaya çalışsınlar. Asla başarılı olamayacaklar" ifadelerini kullandı.

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