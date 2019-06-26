HABER

İran Dini Lideri Hamaney: “ABD’nin dayattığı müzakere büyük bir yalan”

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2019 14:44 | Son Güncelleme

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD’nin dayattığı müzakerenin sadece bir yalan olduğunu belirterek, “Müzakere yoluyla bu silah ve gücü elimizden almak istiyorlar.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD’nin dayattığı müzakerenin sadece bir yalan olduğunu belirterek, “Müzakere yoluyla bu silah ve gücü elimizden almak istiyorlar. Ancak bu şekilde İran milletinin başına istedikleri belaları getirebilirler” dedi.
İran’da Yargı Başkanları ve çalışanları ile bir araya gelen İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, adalet merkezli bir yargının önemine işaret ederek yargı çalışanlarına önemli tavsiyelerde bulundu. ABD ile İran arasındaki askeri gerilime ilişkin değerlendirmede bulunan Dini Lider Ayetullah Hamaney, yabancı basın organlarında İran’ın yaptırım ve tehditler ile diz çökmeyeceğine ilişkin yapılan yorumlara işaret ederek, “Elbette bu yorumlar bugüne özel değil. İran İslam Cumhuriyetinin 40 yıldır göstermiş olduğu direniş ve izzetin bir sonucudur” dedi.
İran halkının Kudüs günü ve Devrim kutlamalarındaki yoğun katılımına değinen İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, yıl sonunda yapılacak olan Meclis seçimlerinin önemine vurgu yaparak, “İran milletinin bu seçimlere de yoğun katılım göstereceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.
ABD’nin İran’a yönelik ağır baskıları ve yaptırımları karşısında İran milletinin geri adım atmadığını belirten Hamaney, yaptırımların İran milletine yönelik açık bir zulüm olduğunu vurgulayarak, “Milletimiz mazlumdur ancak bir o kadar da muktedir durumdadır” dedi.
ABD’nin dayattığı müzakerenin sadece bir yalan ve kandırmaca olduğunu belirten Hamaney, “İran karşısında istediği hedefe ulaşamayan ABD, bu kez müzakereyle yaklaşmakta. İran’ın bu şekilde gelişeceğinden konuşuyor. Kesinlikle İran İslam Cumhuriyeti gelişecektir ancak siz olmadan ve bize yaklaşmadan bu gelişme olacaktır” ifadelerini kullandı.
ABD’nin İran’ın silah ve gücünden korktuğunu belirten Hamaney, müzakere yoluyla İran’ın elinden güç ve silahının alınmak istediğini vurgulayarak, "Elimizden silahımızı alarak İran milletinin başına istedikleri her belayı getirmek istiyorlar. Eğer onların sözünü kabul edersen yanmış olursun ve kabul etmediğin takdirde ise siyasi ve askeri baskılarına devam ediyorlar” şeklinde konuştu.

120 ülke katıldı! Dünyanın gözü orada120 ülke katıldı! Dünyanın gözü orada
Bakan Akar: Terhis işlemlerinin tamamlanması için çalışmalar sürüyorBakan Akar: Terhis işlemlerinin tamamlanması için çalışmalar sürüyor
Kremlin: "G20 Zirvesi’nde Putin ve Trump görüşmesi için çalışmalar devam ediyor"Kremlin: "G20 Zirvesi’nde Putin ve Trump görüşmesi için çalışmalar devam ediyor"

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

İşte Hakan Atilla'nın tahliye olacağı tarih

İşte Hakan Atilla'nın tahliye olacağı tarih

Araç sahipleri dikkat!

Araç sahipleri dikkat!

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Diğer Haberler
İYİ Partili isim feci şekilde darp edildi

İYİ Partili isim feci şekilde darp edildi

Ekrem İmamoğlu'ndan son dakika açıklaması! Saat ve tarih vererek duyurdu

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

Milli güreşçi Rıza Kayaalp evlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş ve Melih Gökçek aynı kareye girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan şahit oldu, Mansur Yavaş nikâhı kıydı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu: Referanduma hazırız

Kılıçdaroğlu: Referanduma hazırız

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı! İmamoğlu ve ailesinin mal varlığı açıklandı

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.