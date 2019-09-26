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İran Dini Lideri Hamaney, "Avrupa’ya güvenmeyin”

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.09.2019 15:09 | Son Güncelleme

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Avrupa’nın İran’a verdiği sözlerin önemsiz olduğunu söyleyerek, "Açık bir şekilde düşman olduklarını gösterenlere güvenmeyelim" dedi.İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney Uzmanlar Meclisi üyeleri ile görüştü.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Avrupa’nın İran’a verdiği sözlerin önemsiz olduğunu söyleyerek, "Açık bir şekilde düşman olduklarını gösterenlere güvenmeyelim" dedi.
İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney Uzmanlar Meclisi üyeleri ile görüştü. ABD ve Siyonist İsrail rejimi dışında görüşme kapısının hiçbir ülkeye kapalı olmadığını söyleyen Ayetullah Hamaney, “İran İslam Cumhuriyetinin düşmanlığını yapan kimseye güven duyulmamalı. ABD ile birlikte birkaç Avrupa ülkesi açık bir şekilde İran’a karşı düşmanca tavır sergilemekteler” ifadelerini kullandı.
ABD ve Avrupa’nın İran’a yönelik düşmanca tavırlarında hiçbir farkın olmadığını söyleyen Ayetullah Hamaney, "Avrupalılar ara bulucu olarak geliyor ve uzun cümlelerle konuşuyorlar. Ancak bunların hepsi boş ve değersiz” şeklinde konuştu. Avrupa’nın İran’a yönelik yaptırımlara karşı tutumunu ve taahhütlerini değerlendiren Hamaney, Avrupa’nın ABD yaptırımlarına uygunluğunu söyleyerek, "Bundan sonra da yaptırımlar karşısında Avrupa’nın bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Bu nedenle Avrupa’dan tamamen umudu kesmek gerekir” dedi.
Avrupa’nın İran’a verdiği 11 taahhüdü yerine getirmediğini hatırlatan Hamaney, Avrupa’ya güvenmemek için bunun iyi bir neden olduğunu vurgulayarak, "Bazı görüşmeler ve sözleşmeler yapılabilir. Ancak hiçbir şekilde onlara bel bağlanmamalı ve güvenilmemelidir” ifadelerini kullandı.

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