HABER
  4. İran dini lideri Hamaney: Büyük değişimler olacak

İran dini lideri Hamaney: Büyük değişimler olacak

DÜNYA HABERLERİ  | 08.01.2020 10:48 | Son Güncelleme

  İran'ın ABD'nin Irak'taki askeri askeri üslerini vurmasının ardından İran dini lideri Ali Hamaney açıklama yaptı.

İran, (DHA) - İran'ın ABD'nin Irak'taki askeri askeri üslerini vurmasının ardından İran dini lideri Ali Hamaney açıklama yaptı.

Hamaney, “Bugün de gördüğümüz gibi büyük bir şey yaşandı, aslında bu bir devrim gibi nitelendirilebilir. Büyük değişimler olacak. Dünyayı sarstı tarihi değiştirdi diyebiliriz. Bölgedeki tarihi de değiştirdi. Bu perspektiften buna bakmalıyız. Bugün insanlar bunu gördü. İran halkı da bazı ekipmanlara sahip ama sadece askeri güce sahip değiller. Bunu kullanabilirler. Aynı zamanda bir inanca da bağlılar. Bir şeyler daha ileriye gidebilir. Aslı olan şey inanç içinde yaşamaya devam etmek. Umuyoruz ki askeri güce başvurulmaz” dedi.

ABD’nin saldırısında hayatını kaybeden Süleymani’nin bilge ve cesur biri olduğunu söyleyen Hamaney, “Süleymani askeri alanda olduğu kadar siyasette de önemli bir isimdi. Düşmanlarını çok iyi tanırdı. Bölge uluslarının da katılarıyla birlikte her zaman girişimlerinde tüm gayrimeşru ABD ve diğer güçler karşısında durup onları uzaklaştırabildi. Tüm diplomatik manevraların ve ABD’nin baskısının karşısında duran bir adamdı. Batının karşısında durmayı başarmış bir adamdı” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası... Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası...
İran'dan 'yolcu uçağı füzeyle düşürüldü' iddiasına yalanlamaİran'dan 'yolcu uçağı füzeyle düşürüldü' iddiasına yalanlama
Meclis binası yakınında büyük patlama!Meclis binası yakınında büyük patlama!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'ın ABD üslerini balistik füzelerle vurma anı kamerada!

İran'ın ABD üslerini balistik füzelerle vurma anı kamerada!

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

ABD'li generalin Irak mektubu sosyal medyaya sızdı!

ABD'li generalin Irak mektubu sosyal medyaya sızdı!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Avustralya'da korkunç bilanço: Yangın durdurulamıyor!

Avustralya'da korkunç bilanço: Yangın durdurulamıyor!

Irak'ta ABD'ye peş peşe füzeli saldırılar!

Irak'ta ABD'ye peş peşe füzeli saldırılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alaska'da Shishaldin Yanardağı'nda korkutan patlama

Alaska'da Shishaldin Yanardağı'nda korkutan patlama

IKBY'den 'can kaybı' açıklaması

IKBY'den 'can kaybı' açıklaması

İran'dan 'yolcu uçağı füzeyle düşürüldü' iddiasına yalanlama

İran'dan 'yolcu uçağı füzeyle düşürüldü' iddiasına yalanlama

Somali' de büyük patlama!

Meclis binası yakınında büyük patlama!

Ruhani'den çok sert ABD açıklaması: Bacağını kestik!

Ruhani'den çok sert ABD açıklaması: Bacağını kestik!

İran’da saldırıdan önce bu video yayınlanmış!

İran’da saldırıdan önce bu video yayınlanmış!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.