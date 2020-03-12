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  4. İran Dini Lideri Hamaney’in danışmanı koronavirüse yakalandı

İran Dini Lideri Hamaney’in danışmanı koronavirüse yakalandı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.03.2020 22:04 | Son Güncelleme

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in dış politika danışmanı Ali Ekber Velayeti’nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi.

İran Dini Lideri Hamaney’in danışmanı koronavirüse yakalandı

İran devlet televizyonu yaptığı açıklamada, koronavirüsü belirtileri gösteren İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in dış politika danışmanı Ali Ekber Velayeti’nin korona testi alındığı ve sonuçlarının pozitif çıktığı öne sürüldü. Aynı zamanda koronavirüsü ile mücadelede önemli bir merkez olan Mesih Danışveri hastanesinin müdürü olan Ali Ekber Velayeti’nin durumunun iyi olduğu ve evinde karantina altında olduğu kaydedildi.

İran’da yayılmaya devam eden koronavirüsünde vaka sayısı ülke genelinde 10 bin 75, ölü sayısının ise 429 olarak açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Hamaney

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