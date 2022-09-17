İran Dini Lideri Hamaney'in öldüğü iddia edilmişti! Kameraların karşısına çıktı...

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, hakkında çıkan "öldü" veya "ağır hasta olduğu" iddialarının ardından bugün İran'ın başkenti Tahran'da İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde düzenlenen Erbain merasimleri kapsamında ülkedeki gençlik gruplarının temsilcileriyle bir araya geldi. İki hafta gibi uzun bir sürenin ardından ilk kez Tahran'da düzenlenen dini bir merasimde kameralar karşısına çıkan Hamaney, konuşmasını ayakta gerçekleştirirken gençlerden sabır ve azimle mücadele etmeye devam etmeleri çağrısında bulundu.

AĞIR BİR AMELİYAT GEÇİRDİĞİ İDDİASI

Hamaney'in hasta ve ameliyat olduğuna ilişkin haberler ilk olarak 3 Eylül tarihinde iddia edilmişti. 3 Eylül tarihinden itibaren Hamaney'in hiçbir programına katılmaması ve bazı programlarını iptal etmesi, hakkındaki iddiaları güçlendirmişti. Son olarak New York Times, Hamaney'in sağlık durumuna ilişkin haberinde, durumunun iyi olmadığını, ağır bir ameliyat geçirdiğini iddia etmişti.

