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İran dini lideri Hamaney İnsanların talepleri karşılanmalı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.11.2019 11:06 | Son Güncelleme

İran’da akaryakıta yapılan zam sonrasında başlayan protestolar devam ediyor.

İran, (DHA)- İran’da akaryakıta yapılan zam sonrasında başlayan protestolar devam ediyor. 1 kişinin hayatını kaybettiği protestolara ilişkin İran dini lideri Ali Hamaney, “İnsanların talepleri karşılanmalı” dedi.

İran’ın Tahran merkezli haber ajansı Mehr’in haberine göre Hamaney, “Yetkililer, insanların bu plana dair endişelerini gidermek için tüm kaynaklarını kullanmalı. Ben bu alanda uzman değilim, ancak yürütme, yargı ve yasama organı başkanlarının, uzmanların çalışmalarına dayanarak aldığı karar uygulanmalı” ifadelerini kullandı. Hamaney’in ayrıca, protestocuların kamu mallarını ateşe vermelerine ilişkin, “Kamu mallarını ateşe vermek vatandaşların işi değil, fitnecilerin işi. İran düşmanları bu tür tahripler ile gerginliği destekliyor ve şu anda da bununla meşgul“ dedi.

PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Akaryakıta yapılan zam sonrası başkent Tahran başta olmak üzere, Ahvaz, Hürremşehr, Bircend, Meşhed, Sircan, Geçsaran, Bender Abbas, İsfahan, Şiraz, Tebriz ve Kirmanşah şehirlerinde de vatandaşlar protestolar düzenleyip, yapılan zamma tepki gösterdi.

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