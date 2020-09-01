İran Dini Lideri Hamaney İsrail BAE Anlaşmasına Sert Tepki Gösterdi

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail tarafından yapılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının, İslam dünyası ve Filistin’e ihanet olduğunu söyledi.

Hamaney “Elbette Birleşik Arap Emirlikleri’nin bu ihaneti uzun sürmeyecek ama bu utanç her zaman hatırlanacak. Onlar Siyonist rejimin bölgede tutunmasına izin verdiler ve Filistin’i unuttular. Emirlikler, İslam dünyası, Arap ulusları ve Filistin’e karşı yaptığı bu hainliğin utancını sonsuza dek yaşayacak” dedi.

Hamaney açıklamasında ayrıca ABD Başkanı Donald Trump damadı Jared Kushner’i de kast ederek İsrail ve Amerikalıların İslam dünyasının çıkarlarına karşı çaba sarf ettiklerini söyledi.

Hamaney açıklamasında “Trump ailesinin Yahudi üyesi gibi şeytan Amerikalılar ve İsrailliler Birleşik Arap Emirlikleri’yle birlikte İslam dünyasının çıkarlarına karşı birlikte çalışıyorlar. Umarım BAE bunun biran önce farkına varır ve verdiği zararı telafi eder” ifadelerini kullandı.

Dün İsrail’den Birleşik Arap Emirlikleri’ne ilk ticari uçuş gerçekleşmiş ve bu uçuşa İsrail Başbakanı Netanyahu’yla birlikte ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve Beyaz Saray Danışmanı Jared Kushner ve ABD heyeti de katılmıştı.

