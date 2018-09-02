İran dini lideri Hamaney, orduya gücünü artırma emri verdi

İran’ın lideri Ayetullah Ali Hamaney, bugün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, orduya çağrıda bulundu.

Sitede yapılan açıklamada ülkesinin hava kuvvetlerine seslenen Hamaney’in güçlenme çağrısı yaptığı belirtildi:

Ayetullah Hamaney siyasi hesaplamalara göre askeri bir savaş olma ihtimali olmadığını, ancak silahlı kuvvetlerin tetikte olması gerektiğini vurguladı. Asker ve ekipman kapasitesinin artırılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Milliyet

