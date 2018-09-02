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İran dini lideri Hamaney, orduya gücünü artırma emri verdi

DÜNYA HABERLERİ  | 02.09.2018 14:27 | Son Güncelleme

İran dini lideri Hamaney, İran ordusuna güç artırma emri verdi. Hamaney, asker ve ekipman kapasitesinin artırılması gerektiğini söyledi.

İran dini lideri Hamaney, orduya gücünü artırma emri verdi

İran’ın lideri Ayetullah Ali Hamaney, bugün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, orduya çağrıda bulundu.

Sitede yapılan açıklamada ülkesinin hava kuvvetlerine seslenen Hamaney’in güçlenme çağrısı yaptığı belirtildi:

Ayetullah Hamaney siyasi hesaplamalara göre askeri bir savaş olma ihtimali olmadığını, ancak silahlı kuvvetlerin tetikte olması gerektiğini vurguladı. Asker ve ekipman kapasitesinin artırılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Milliyet

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Hamaney

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Savaşı Siz Çıkaracaksınız. Her Ülke Ordusunun Gelişmesini İster, O Yönden Çalışmalar Yapar. Ama Bunu Yapan İran Yada Başka Bir Müslüman Ülke Olunca Savaşın Ayak Sesleri Oluyor. Fitne Tohumları Sizi
emirleri dini lider veriyor, gerisini siz düşünün gari...
zaten 5 parasızdılar şimdi hepten batıcaklar iran halkının müreffeh yaşaması kimin umurunda
savaşın yiyin birbirinizi sonra olan masum insanlara cocuklara olsun yazikk
fosssssssss
iran amerika ve israile karşı tek lider devlet konumundadır.takdir ediyorum.
kafalari çalisiyorsa rusya türkiye iran birlesip israili vurur.o zaman abd diye bi güc olmaz
artık savaşlar masa başında bitiyor. ne savaşı
mynet sizin kadar savaş çığırtkanlığı yapan başka medya grubu yok, hayırdır olum silah felan mı satacaksınız, neyin hırsı bu...
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