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  4. İran Dini Lideri Hamaney: "Süleymani’nin şehadeti bizim için acı vericidir, bu yoldaki zaferimiz katilleri için daha da acı olacaktır"

İran Dini Lideri Hamaney: "Süleymani’nin şehadeti bizim için acı vericidir, bu yoldaki zaferimiz katilleri için daha da acı olacaktır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.01.2020 10:02 | Son Güncelleme

İran Dini Lideri Hamaney, Tuğgeneral Kasım Süleymani’nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Süleymani’nin şehadeti bizim için acı vericidir ancak bu yoldaki zaferimiz katilleri için daha da acı olacaktır" dedi.İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Genel Komutanı Tuğgeneral Kasım Süleymani, ABD’nin Irak’ta düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İran Dini Lideri Hamaney, Tuğgeneral Kasım Süleymani’nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Süleymani’nin şehadeti bizim için acı vericidir ancak bu yoldaki zaferimiz katilleri için daha da acı olacaktır" dedi.
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Genel Komutanı Tuğgeneral Kasım Süleymani, ABD’nin Irak’ta düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybetti. İran devlet televizyonu da Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in öldürüldüğünü duyurdu. Saldırıya ilişkin açıklama yapan İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, kınama mesajında sert bir intikamın alınacağını vurgulayarak, "Süleymani’nin şehadeti bizim için acı vericidir ancak bu yoldaki zaferimiz katilleri için daha da acı olacaktır" ifadelerini kullandı.

İran Milli Güvenlik Konseyi’nden olağanüstü toplantı
İran Devrim Muhafızları yayımladığı bildiride, Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral Süleymani’nin hayatını kaybettiğini doğrularken, İran Milli Güvenlik Konseyi olağanüstü toplantı kararı aldı.

İran Dışişlerinden açıklama
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif de ABD’nin Devrim Muhafızları Komutanı Süleymani’ye yönelik saldırısını kınayarak, "ABD’li terörist güçler, terör ve aşırıcılıkla mücadelenin kahramanını öldürerek şüphesiz, bölgede ve dünyada direniş ağacını daha da büyüttü" ifadelerini kullandı.
Iraklı yetkililer, Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in Bağdat Havaalanı’na Süleymani’yi karşılamak için bir konvoyla geldiğini ve saldırının havaalanında İranlı komutanın karşılandığı yerde yapıldığını kaydetti. Haşdi Şabi Sözcüsü Ahmed el-Esadi yaptığı açıklamada, "Kasım Süleymani ve el-Mühendis’in öldürülmesinden düşman ABD ve İsrail sorumlu" dedi.

Tuğgeneral Kasım Süleymani kimdir?
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Genel Komutanı Tuğgeneral Kasım Süleymani, İran Devrim Muhafızlarının lideri olarak Suriye ve Irak’taki savaşlarda kilit rolüyle tanındı. Orta Doğu’daki mücadelede İran’ın kontrolünün yayılmasında etkili oldu. Son 20 yılda kendisine karşı birkaç suikast girişimi düzenlendi.
Süleymani önderliğinde İran sınırlarının ötesinde operasyonlar yürütmekle görevlendirilen İran Devrim Muhafızları Ordusu, 2011’den bu yana Suriye’de süren iç savaşın şiddetini azaltmak amacıyla Beşar Esad’a destek verdi ve ayrıca silahlı grupların Irak’ta DEAŞ ile mücadelesine katkıda bulundu.
1998 yılında Devrim Muhafızları Ordusu’nun başına geçen Süleymani, İran’ın Lübnan’da Hizbullah, Suriye’de Esad ve Şii milis grupları ve Irak’taki bağlarını güçlendirmede rol oynadı. Süleymani liderliğindeki İran Devrim Muhafızları, istihbarat, finansal ve politik alanlarda İran sınırlarının ötesinde önemli bir etki sağladı. Süleymani, İran-Irak Savaşı sırasında da Irak sınırında yürüttüğü görevlerde ülkesinde ulusal bir kahraman olarak tanındı.

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