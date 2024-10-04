İran dini lideri Hamaney tüm dünyaya seslendi: "Gerekirse İsrail'i yeniden vururuz"

İran'daki en yüksek otoriteye sahip olan dini lider Hamaney, resmi internet sitesinde belirtildiği üzere, Tahran'ın merkezinde camide namaz kıldırdı. Namaz sonrası Hamaney vaaz verdi.

Hamaney'in binlerce kişiye verdiği vaazdan öne çıkanlar şu şekilde:

"Allah'ım senden yardım istiyorum ve sana tevekkül ediyorum. Hem yaptıklarımıza hem söylediklerimize dikkat edelim. Siz Müslümanlar birbirinizle gönül birliği kurarsanız Allah'ın merhameti sizleri de kapsayacaktır. Allah'ın rahmeti Allah tarafından indirilen bütün kullarını kapsamaktadır.

"AKSA TUFANI DOĞRU BİR HAREKETTİ"

İran’ın düşmanı, Filistin, Lübnan, Yemen, Suriye ve Irak’ın da düşmanıdır. Bugün halklar uyandı, İslam ümmeti komploları yenebilir. Filistin halkı, toprağını ve evini işgal eden bu düşmanlara karşı savunma hakkına sahiptir. Onların hakkıdır. Filistin halkı, onların karşısında durma hakkına sahiptir. Hiçbir mahkeme, merkez, uluslararası kurum Filistin halkına itiraz etme hakkına sahip değildir. Kendi topraklarını savunuyorlar. Bu yüzden Aksa Tufanı hareketi doğru bir hareketti, Filistinlilerin hakkıydı.

"İSRAİL'İ GEREKİRSE YİNE VURACAĞIZ"

Silahlı kuvvetlerimizin eylemi,işgalci siyonist rejime karşı verebileceğimiz en hafif cezaydı. İşledikleri akıl almaz suçlar karşısında bu kana susamış kuduz köpeğe karşı verebileceğimiz en hafif yanıttı.

İsrail'i gerekirse yine vuracağız. Birlik ve uyanık olmalıyız. Bizi bölmek ve yönetmek istiyorlar. Ama müslüman ülkeler uyanıyor. İran'ı hedef alanlar Filistin'i hedef alıyorlardır.

"HİZBULLAH VE HAMAS'IN VARLIĞI ASLA BİTMEYECEK"

Nasrallah vücudu ile aramızdan ayrıldı ancak onun yolu ve sesi her zaman içimizde sonsuza kadar yaşayacak. O direnişin yüce bir bayrağıydı, zalim düşmanlar karşısında dimdik duruyordu. O mazlumların sesiydi. Bu savaşta gücünüzü gösterin, direniş gösterin ve düşmanı bozguna uğratın. Ey vefalı Lübnan halkı, Ey Hizbullah genleri sizler kahramansınız. Bu korkak düşman Hizbullah ya da Hamas'ın varlığını asla bitiremeyecek. Allah yolunda savaşımız devam edecek. Zafere yakınız ama onlar suikastlarla, yıkarak ve sivilleri öldürerek hedeflerine ulaşacaklarını sanıyorlar. Ama sonuç alamadılar."

NASRALLAH İÇİN 'ANMA TÖRENİ'

Hamaney'in konuşması, 30 Eylül günü İsrail'in hava saldırılarında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah için düzenlenecek "anma töreninin" ardından yapılacak.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI BEYRUT'TA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, temaslarda bulunmak üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldi.

Erakçi'nin Lübnan Başbakanı Necib Mikati başta olmak üzere bazı Lübnanlı yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Erakçi, İsrail'in geçen ay başlattığı geniş çaplı saldırıların ardından Lübnan'ı ziyaret eden ilk İranlı üst düzey yetkili oldu.