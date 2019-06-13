İran dini lideri Hamaney:”ABD ile müzakere olmayacak”

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile görüşmesinde, İran’ın hiçbir şekilde ABD’ye güvenmediğini söyleyerek, ”ABD ile nükleer anlaşma çerçevesinde yaşadığımız acı tecrübe nedeniyle hiçbir zaman müzakerenin tekrarı olmayacak” dedi.

Hiçbir milletin baskı altında iken müzakere kabul etmeyeceğini belirten İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ile hiçbir zaman müzakere olmayacağını söyledi. İran devlet televizyonu Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile dini lider Ayetullah Hamaney arasında geçen konuşmaya ilişkin haberinde, Japonya Başbakanı Abe’nin kendisine ABD Başkanı Trump’tan mesaj getirdiğini ifade ettiği ancak Ayetullah Hamaney’in Trump’tan mesaj almak istemediğini belirterek, "Trump’ı mesaj alışverişinde bulunmaya layık bir insan olarak görmüyorum. Ona verecek bir cevabım yok ve onu yanıtlamayacağım” dediği ifade edildi.

İran dini lideri Ayetullah Hamaney, ABD ile sorunlarının rejim değişikliği üzerine olmadığını dile getirerek, "Onların böyle bir şeyi yapmaya güçleri de yetmez” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’da rejim değişikliğini hedeflemediği şeklindeki açıklamasının yalan olduğunu söyleyen İran dini lideri Ayetullah Hamaney, "Eğer böyle bir güçleri olsaydı, bunu hemen yaparlardı” şeklinde konuştu.

İran dini lideri Hamaney, Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin ABD’nin müzakere teklifine ilişkin konuşmasına cevaben, "Nükleer enerji konusunda ABD ile 5-6 yıl süren uzun bir müzakere yaptık ve sonuca da ulaşmıştık. Ama onlar anlaşmayı ihlal ettiler. Hangi aklı başında ülke verdiği sözleri tutmayan bir ülke ile yeniden müzakere yapar” diye konuştu.