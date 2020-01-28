İran dini liderinin Twitter hesabının askıya alınması akıllara o soruyu getirdi

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından gelişen olaylarda, akıllara, "Tarih tekerrür edecek mi?" sorusu geliyor.

Süleymani’nin 16 Nisan 2019’da 888 bin takipçili Instagram hesabı kapatılmış, ABD tarafından 3 Ocak’ta da gerçekleştirilen bir saldırıyla hayatını kaybetmişti. 11 Ocak’ta da İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Twitter hesabı askıya alındı. Tüm bu olaylar ışığında henüz resmi bir açıklama gelmese de akıllara, "Acaba tarih tekerrür edecek mi?" sorusu geldi.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz Kasım ayında Twitter hesabında Game of Thrones dizisi göndermeli "yaptırımlar geliyor" paylaşımı yapmıştı. Kasım Süleymani ise Instagram hesabı üzerinden Trump’ın paylaşımına yanıt vermiş, kendi resminin bulunduğu benzer temalı bir görselde "Sana karşı duracağım" yazılı bir fotoğraf paylaşmıştı.

ABD’nin İran Devrim Muhafızları’nı yabancı terör örgütleri listesine alma kararının ardından Süleymani’nin 16 Nisan 2019’da 888 bin takipçili Instagram hesabı kapatılmıştı. Aradan geçen zaman içerisinde de gerginlik devam ederken ABD, geçtiğimiz 3 Ocak’ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’ye yönelik Irak’ta bir saldırı gerçekleştirmiş ve saldırıda Süleymani hayatını kaybetmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise İran’ın Ukrayna yolcu uçağını düşürdüklerini itiraf etmesinin ardından İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Twitter hesabı 11 Ocak’ta, "Bu hesapta olağan dışı bir etkinlik oldu" uyarısıyla askıya alınmıştı. Tüm bu olaylar ışığında henüz resmi bir açıklama gelmese de akıllara, "Acaba tarih tekerrür edecek mi?" sorusu geldi.

