İran Dışişleri: ABD'nin terörizmi desteklediğinin kanıtı!

IŞİD'i Irak'ın tamamını ele geçirmeye götüren dalganın tersine çevrilmesinde kritik rol oynayan İran destekli Iraklı Şii milis örgütlenmesi Haşdi Şabi'nin son aylarda uğradığı saldırılar dün ABD'nin 5 hava saldırısı düzenlediğine dair açıklamasıyla tavan yaparken, Tahran'dan sert tepki geldi.

Dün ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Haşdi Şabi içindeki en güçlü gruplardan Kata'ib Hizbullah'ın Irak ve Suriye'deki toplam beş üssüne saldırı düzenlediğini duyurmasının ardından, Irak güvenlik güçleri 3 üste en az 25 milisin öldüğü, 55 milisin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Bugün İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin Irak'ı işgalini ve Haşdi Şabi hedeflerine saldırmasını şiddetle kınadıklarını açıkladı.

Açıklamada ABD'nin Haşdi Şabi'ye saldırması 'terörün açık bir örneği' diye nitelendi.

ABD'yi Irak'ın bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterip iç işlerine karışmaya son vermeye çağıran Musevi, şöyle konuştu:

"Yıllardır IŞİD teröristlerine ağır darbeler indiren güçlerin mevzilerine saldıran ABD, böylece IŞİD'e karşı savaştığı iddiasını bir kez daha çürüttü."