İran Dışişleri Bakanı'ndan ABD açıklaması!

CNN televizyonuna konuşan Zarif, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Tahran ile Washington arasında yeni bir aşamaya giren gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Süleymani'nin Irak topraklarında vurulduğunu hatırlatan Zarif, "Bu, devlet terörü ve İran'a yönelik silahlı saldırı anlamına gelir. Biz buna karşılık vereceğiz ancak bizim yanıtımız 'orantılı ve yasalara uygun' olacak." dedi.

Zarif, "Onların bölgemizdeki günleri sayılı. Birileri onlara karşı eyleme geçeceği için değil, bölgede kabul görmedikleri için." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Tahran'ın saldırıya karşılık vermesi halinde İran'daki kültür varlıklarını da hedef alacak şekilde "orantısız" yanıt vereceklerine ilişkin açıklamasının anımsatılması üzerine Zarif, "Onun uluslararası yasalara saygısı yok. Savaş suçu işlemeye hazırlanıyor. Kültürel varlıklara saldırmak savaş suçudur." diye konuştu.

Washington'ın bölgedeki istikrarı ortadan kaldırdığını dile getiren Zarif, Trump'ın, "durumu ABD için olabilecek en kötü hale getirdiği" yorumunu yaptı.