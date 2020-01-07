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  4. İran Dışişleri Bakanı'ndan ABD açıklaması!

İran Dışişleri Bakanı'ndan ABD açıklaması!

DÜNYA HABERLERİ  | 07.01.2020 15:28 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "ABD'nin Ortadoğu'da durumu kendisi için olabilecek en kötü hale getirdiğini, ekonomik maliyetini artırdığını" söyledi.

İran Dışişleri Bakanı'ndan ABD açıklaması!

CNN televizyonuna konuşan Zarif, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Tahran ile Washington arasında yeni bir aşamaya giren gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Süleymani'nin Irak topraklarında vurulduğunu hatırlatan Zarif, "Bu, devlet terörü ve İran'a yönelik silahlı saldırı anlamına gelir. Biz buna karşılık vereceğiz ancak bizim yanıtımız 'orantılı ve yasalara uygun' olacak." dedi.

Zarif, "Onların bölgemizdeki günleri sayılı. Birileri onlara karşı eyleme geçeceği için değil, bölgede kabul görmedikleri için." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Tahran'ın saldırıya karşılık vermesi halinde İran'daki kültür varlıklarını da hedef alacak şekilde "orantısız" yanıt vereceklerine ilişkin açıklamasının anımsatılması üzerine Zarif, "Onun uluslararası yasalara saygısı yok. Savaş suçu işlemeye hazırlanıyor. Kültürel varlıklara saldırmak savaş suçudur." diye konuştu.

Washington'ın bölgedeki istikrarı ortadan kaldırdığını dile getiren Zarif, Trump'ın, "durumu ABD için olabilecek en kötü hale getirdiği" yorumunu yaptı.

Zarif, Trump'ın bölgedeki savaşların ABD'ye 7 trilyon dolara mal olduğuna ilişkin açıklamasına işaret ederek, "Şimdi buna 1 trilyon dolar daha ekledi. ABD, böylece daha mı güvenli olacak?" sorusunu yöneltti.

"25 BEBEK HAYATINI KAYBETTİ"

İran'a yönelik savaş tehditlerine ilişkin Zarif, "ABD, yeni zuhur etti. Biz binlerce yıldır buradayız. Trump, İran'dan özür dilemeli ve izlediği yolu değiştirmeli." tespitinde bulundu.

Barack Obama döneminde imzalanan anlaşmanın bölgeye istikrar getirdiğini, ancak Trump yönetiminin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesiyle bunun bozulduğunu savunan Zarif, şunları kaydetti:

"Irak'ta ve Lübnan'da normal seçimler görmüştük. Suriye'deki gerilimi azalttık. Peki şimdi ne oldu? ABD azami baskı politikasıyla İran halkını terörize etti. İranlıların ilaç ve gıdaya erişimini dahi zorlaştırdı."

Zarif, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarından kaynaklanan ilaç teminindeki sıkıntılar nedeniyle geçen ay 25 İranlı bebeğin hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.

SÜLEYMANİ SUİKASTİ

Devrim Muhafızları Ordusu'nun ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü, bölgenin de en güçlü istihbarat örgütlerinden biri olarak biliniyor. Kudüs Gücü, doğrudan İran lideri Hamaney'e bağlı bulunuyor.

Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve beraberindeki 9 kişi, 3 Ocak'ta Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği hava saldırısında öldürülmüştü.

Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

İran meclisi, bugün ABD ordusunu "terörist" olarak tanımlayan önergeyi kabul etmişti.

KAYNAK: AA

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Zarif ABD

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