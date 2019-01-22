İran Dışişleri Bakanı ABD'yi siyahilerin haklarını ihlalle suçladı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Washington yönetimini siyahi vatandaşlarının haklarını ihlal etmekle suçladı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'de gözaltına alınan İran devlet televizyonunun sunucusu siyahi kadın gazeteci Merziye Haşimi'nin mahkemedeki ifadesinin tamamlanmasına kadar gözaltında tutulmasını eleştirdi.

Zarif, paylaşımında, "ABD hükümeti, bir gazeteci ve büyükanne olan Merziye Haşimi'nin büyük jüri önünde ifadesini tamamlayana kadar hapsedilmesini nasıl bir kaçma riskinin gerektirdiğini açıklamalıdır." ifadesini kullandı.

Paylaşımının devamında ünlü siyahi Amerikalı aktivist ve insan hakları savunucusu Martin Luther King'in öldürülmesine atıfta bulunan Zarif, "ABD, MLK suikastinden 50 yıl sonra dahi siyahi erkek ve kadınların vatandaşlık haklarını ihlal ediyor." ifadelerine yer verdi.

İran devlet televizyonuna bağlı yayın yapan İngilizce haber kanalı Press TV'nin sunucusu Amerikan asıllı siyahi kadın gazeteci Merziye Haşimi, geçen hafta ailesini ziyaret için gittiği Missouri eyaletine bağlı St. Louis'de gözaltına alınmıştı.