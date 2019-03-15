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İran Dışişleri Bakanı: “Batı, Müslümanları itibarsızlaştıran riyakarlığa son vermeli"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2019 15:22 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yeni Zelanda’da yaşanan terör saldırısını kınayarak, “Batı, Müslümanları itibarsızlaştıran riyakarlığa son vermeli” dedi.Yeni Zelanda’da gerçekleşen terör saldırısına ilişkin ABD’den gelen açıklamalara tepki gösteren İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ”Batı demokrasisinin geldiği noktada Siyonist İsrail rejimi Filistin’de camilere girerek Müslümanlara hakaret etmekte ve diğer yandan teröristler Yeni Zelanda’da 49 Müslümanı katlederken canlı yayın yapmaktalar.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yeni Zelanda’da yaşanan terör saldırısını kınayarak, “Batı, Müslümanları itibarsızlaştıran riyakarlığa son vermeli” dedi.
Yeni Zelanda’da gerçekleşen terör saldırısına ilişkin ABD’den gelen açıklamalara tepki gösteren İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ”Batı demokrasisinin geldiği noktada Siyonist İsrail rejimi Filistin’de camilere girerek Müslümanlara hakaret etmekte ve diğer yandan teröristler Yeni Zelanda’da 49 Müslümanı katlederken canlı yayın yapmaktalar. Batı, ifade özgürlüğü altında Müslümanların itibarsızlaştırılmasını savunan riyakarlığa son vermelidir” ifadelerini kullandı.
Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde bulunan iki camiye yönelik gerçekleşen terör saldırısında 49 kişi hayatını kaybederken 48 kişi yaralandı. Saldırıda 2 Türk vatandaşının da yaralandığı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

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