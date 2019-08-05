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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Amerika ve İngiltere'yi Eleştirdi

05.08.2019 12:47 | Son Güncelleme

İran’ın Hürmüz Boğazı’nda Irak’a ait olduğu iddia edilen bir petrol tankerine daha el koymasının ardından Dışişleri Bakanı Cevad Zarif açıklamalarda bulundu. Zarif, “İran bazı deniz suçlarına göz yumdu ama artık asla Körfez bölgesinde olanlara izin vermeyecek” dedi

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Amerika ve İngiltere'yi Eleştirdi

İran’ın Hürmüz Boğazı’nda Irak’a ait olduğu iddia edilen bir petrol tankerine daha el koymasının ardından Dışişleri Bakanı Cevad Zarif açıklamalarda bulundu. Zarif, “İran bazı deniz suçlarına göz yumdu ama artık asla Körfez bölgesinde olanlara izin vermeyecek” dedi.

Basın toplantısında konuşan Zarif, Amerika’nın uyguladığı yaptırımları eleştirdi ve Amerika’nın nükleer anlaşmadan çekilerek diplomasi kanallarını kapattığını söyledi. Zarif, “Bir dışişleri bakanına yaptırım uygulamak görüşmelerin çökmesi demektir” ifadesini kullandı.

Zarif diğer Avrupalı ülkelerin halen daha anlaşmada imzaları olduğunu İran’ın da anlaşmadan çıkmaması için diğer ülkelerin çabalarını arttırmaları gerektiğini söyledi.

İran petrol satışına izin verilmemesi halinde dünyanın en yoğun beşinci boğazı durumunda olan Hürmüz’den tanker geçişlerine izin vermeyecği tehdidinde bulunmuştu.

Dolayısıyla son dönemde Tahran ve Washington arasında Hürmüz Boğazı’ndaki tankerlerin geçisi konusu da tansiyonu yükselten bir başka etken oldu.

İngiltere geçen ay yaptırım kararlarına aykırı şekilde Suriye’ye petrol taşıdığı gerekçesiyle Cebelitarık’ta bir İran tankerini alıkoydu. Bunun üzerine İran’da Hürmüz Boğazı’nda bir İngiliz petrol tankerini el koydu.

Zarif İngiltere’yi de eleştirdi ve “İngiltere de Amerika’nın İran’a karşı uyguladığı ekonomik terör konusunda suçludur” dedi.

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