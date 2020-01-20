İran Dışişleri Bakanı Davos Zirvesine Katılmaktan Son Anda Vazgeçti

İran Dışişleri Bakanı, Davos Zirvesi’ne katılmaktan vazgeçti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada daha önce Davos Zirvesi’ne katılacağı açıklanan Cevad Zarif’in toplantının gündeminin son anda değiştirilmesinden dolayı katılımdan vazgeçtiği belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi yaptığı açıklamada “Katılacaktı ancak daha önce üzerinde mutabık kalınan toplantı gündemini aniden değiştirdiler. Dolayısıyla Cevad Zarif toplantıya katılmayacak” dedi.

Bu yıl 50. kez düzenlenen Davos Zirvesi 21-24 Ocak tarihlerinde yapılıyor. Zirveye tüm dünyadan 3 bin civarında katılımcının iştirak etmesi bekleniyor. Türkiye’den de zirveye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katılacak.

Zirve bu yıl “Sürdürülebilir ve Uyumlu Bir Dünya için Paydaşlar” ana başlığıyla düzenleniyor.

