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  4. İran Dışişleri Bakanı Erakçi: İsrail'e tepki "ölçülü" olacak

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: İsrail'e tepki "ölçülü" olacak

25.08.2024 23:17
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran'da Hamas lideri İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikasta tepkilerinin "kesin ve ölçülü" olacağını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: İsrail'e tepki "ölçülü" olacak

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgesel görüşmeleri ele aldıklarını belirtti.

İtalyan Bakan'ın İran'a İsrail'e karşı itidal çağrısında bulunduğuna işaret eden Erakçi, "İran'ın İsrail'in Tahran'daki terör saldırısına tepkisi kesin, ölçülü ve iyi hesaplanmış olacak. Biz bölgesel tırmanıştan korkmuyoruz ancak İsrail'in aksine onun peşinde de değiliz." ifadelerini kullandı.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran dışişleri bakanı
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