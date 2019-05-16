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İran Dışişleri Bakanı Japonya’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2019 10:00 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Japonya’ya geldi.Japonya Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Cevad Muhammed Zarif’in Cuma günü sona ermesi planlanan üç günlük ziyaretinin İran’ın talebi üzerine hızlı bir şekilde organize edildiğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Japonya’ya geldi.
Japonya Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Cevad Muhammed Zarif’in Cuma günü sona ermesi planlanan üç günlük ziyaretinin İran’ın talebi üzerine hızlı bir şekilde organize edildiğini açıkladı. Perşembe günü Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ile görüşecek olan Zarif, Başbakan Shinzo Abe’ye de nezaket ziyaretinde bulunacak. Görüşmelerde, bölgesel siyasi durum ve İran’ın nükleer programına dair gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Japonya gerginliği azaltmak istiyor
Öte yandan, Japonya hükümetinin Japonya’nın enerji arzı için hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ihtimali gibi bölgesel sorunları önlemeyi umduğu belirtilirken, İran ile olan ilişkisini kullanarak bölgedeki gerginliği azaltmada rol oynamak istediği ifade ediliyor.

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