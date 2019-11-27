İran Dışişleri Bakanı Taleban Heyetiyle Görüştü

Takas anlaşması sonucu Taleban tarafından serbest bırakılan isimler Kabil’deki Amerikan Üniversitesi’nden 2016’da kaçırılan 63 yaşındaki Amerikalı Kevin C. King ve 50 yaşındaki Avustralyalı Timothy J. Weeks. İki batılı öğretim üyesi Taleban’ın kilit isimlerinden Enes Hakkani’nin de aralarında olduğu 3 Taleban üyesiyle takas edildi. 2014’te yakalanan Hakkani, Taleban’ın askeri operasyonlarının başındaki kişinin kardeşi, örgüt için bağış toplayan ve propaganda yapan önemli isimlerin başında geliyordu.

Geçen hafta Taleban üç yıldır esir tuttuğu Amerikalı ve Avustralyalı öğretim üyelerini serbest bırakmıştı. Uzun süredir ertelenen esir takasının tamamlanması barış görüşmelerinin yeniden canlanması umudunu da doğurdu.

Taleban ABD ile yürütülen barış görüşmelerine Afgan hükümetinin de katılmasını reddetmişti. Örgüt Afgan hükümetini ABD’nin kuklası olarak görüyor.

IRNA haber ajansına göre Zarif, görüşmede İran’ın Afganistan’da Afgan hükümetinin de katılımıyla tüm taraflar arasında diyalog kurulmasına desteğini bildirdi.

İran daha önce de ABD ve Taleban arasındaki barış görüşmelerinin başarısız olduğunun açıklanmasından bir hafta sonra Eylül ayında örgütten bir heyetle görüşmüştü.

İran, Aralık ayında yaptığı açıklamada Taleban temsilcileriyle Afgan hükümetinin bilgisi dahilinde görüştüğünü belirtmişti.

Takas kısmen ABD’nin Taleban’la barış görüşmelerini yürüten temsilcisi Zalmay Halilzad’ın çabalarıyla hayata geçti. Halilzad ve Taleban arasında ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilmesini de içeren bir anlaşma konusunda görüşmeler yürütülmüş ve Eylül ayında taraflar anlaşmaya yakın olduklarını açıklamıştı. Ancak

Kabil’de art arda yaşanan patlama ve saldırılar görüşmelerin sonlanmasına yol açmıştı.

Esir takasının ABD ve Taleban arasındaki görüşmeleri yeniden başlatma yolunda ilk adım olabileceği yorumları yapılıyor

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani de takasın Afgan hükümetiyle Taleban arasında doğrudan görüşmelerin önünü açmasını umduğunu söyledi. Gani, takasın en azından kısmi bir ateşkesin de önünü açmasını umuyor.

