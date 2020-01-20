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  4. İran: ABD'nin korktuğu şey...

İran: ABD'nin korktuğu şey...

DÜNYA HABERLERİ  | 20.01.2020 13:07 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin İran'ın silahından değil halkından korktuğunu söyledi.

İran: ABD'nin korktuğu şey...

Zarif, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur'un "Tahran'ın füze programına ilişkin" soru önergesi üzerine Meclis'te yaptığı konuşmada, İran ile ABD'nin askeri kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre ABD yönetiminin Kum'daki Fordo Nükleer Tesisleri'ni yok etme kararı aldığını ancak İran halkı arasındaki dayanışmayı artırabileceği "endişesi" üzerine daha sonra bundan vazgeçtiğini ifade eden Zarif, İran lideri Ali Hamaney'in "Şehit Süleymani devrim için Komutan Süleymani'den daha etkilidir." sözlerini hatırlattı.

Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile arasında geçen bir konuşmayı aktaran Zarif, şunları kaydetti:

"Kerry bana 'Fordo'yu neden kurdunuz istersek rahatlıkla yok ederiz?' dedi. Ben de ona 'Sonrasında ne olacak?' dedim. Kerry bana Fordo Nükleer Tesislerini, yok edilmesi halinde doğacak muhtemel sonuçlardan duydukları endişe nedeniyle yok etmediklerini söyledi."

ABD'nin askeri savunmaya yılda 2 trilyon dolar, İran'ın ise 16 milyar dolar harcadığına işaret eden Zarif, "Ülkemizi, ABD'nin silah kapasitesi karşısında o kadar da güçlü olmayan askeri silahlar korumayacaktır. Bizi koruyacak olan halkın kültürü ve fedakarlığıdır. ABD'nin zayıflığına yol açan şey askeri kapasitemiz değil birliğimiz olmuştur. ABD halkımızdan korkuyor, silahımızdan değil. Savunma kapasitemiz dünya için bilinen bir şeydir." görüşlerini paylaştı.

Washington'un 40 yıldır İran'daki rejimi yıkmanın peşinde olduğunu savunan Zarif, şu ifadeleri kullandı:

"İran'daki İslam Cumhuriyeti'nin devrilmesi düşüncesi ABD'nin bir gerçeği ve biz de buna göre hareket ediyoruz. Askeri mantıkla dünyaya karşı koymanın ne anlamı var? Süleymani'nin öldürülmesinin ardından dünyaya gücümüzü gösteren şey meydanlara inen halkımızdı. Caddeleri dolduran halk, bizim gücümüzün bir göstergesiydi."

Nükleer anlaşmaya da değinen Zarif, bu konuda Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin değil İran'ın kazandığını ileri sürdü.

Zarif, "AB, ABD karşısında siyasetini bir kenara bırakmak zorunda kaldı. ABD yönetimi AB'nin nükleer anlaşmadan çıkması için adeta kendini paralıyor. ABD, AB'nin nükleer anlaşmadan çıkması için gümrük tarifelerini yüzde 25 artırmakla tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

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İRAN İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif meclis

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