İran Dışişleri Bakanı Zarif: “ABD hep aynı yanlışları yapıyor farklı sonuçlar elde etmeyi bekliyor’’

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Sistan ve Belucistan eyaletindeki terör saldırısıyla ilgili, “İran’ın tamda ’Varşova sirkinin‘ gerçekleştiği günde terör saldırısına uğraması bir tesadüf mü? Görünüşe göre ABD her zaman aynı yanlışları yapıyor, ancak farklı sonuçlar elde etmeyi bekliyor’’ dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif İran’ın Sistan ve Beluçistan eyaletinin yönetim merkezi olan Zahidan şehrinde gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili açıklamada bulundu.

Zarif’in Twitter hesabı üzerinden yayınlanan açıklamada, “İran’ın tamda ’Varşova sirkinin‘ gerçekleştiği günde terör saldırısına uğraması bir tesadüf mü? Tam da o teröristlerin yandaşlarının Varşova sokaklarında kutlama yaptığı ve Twitter robotları ile kutlamaya destek verdiği günde. Görünüşe göre ABD her zaman aynı yanlışları yapıyor, ancak farklı sonuçlar elde etmeyi bekliyor’’ ifadeleri yer alıyordu.

"Şehitlerimizin intikamını elbet alacağız’’

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi terör saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sistan ve Belucistan eyaletinde gerçekleşen terör saldırısını nefretle kınıyoruz. İran milletinin askeri ve istihbarat güçleri, bu hadisedeki şehitlerimizin intikamını elbet alacaktır’’ dedi.

