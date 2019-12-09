İran Dışişleri Bakanı Zarif: "ABD ile daha geniş kapsamlı tutuklu değişimine hazırız"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD ile daha geniş kapsamlı tutuklu değişimine hazır olduklarını belirtti.

Zarif, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rehinelerimizi evlerine getirdikten sonra ABD ile daha geniş kapsamlı tutuklu değişimine hazırız. Bu konuda top ABD sahasında." ifadelerini kullandı.

Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı münasebetiyle İstanbul'da bulunduğunu hatırlatan Zarif, bölgede diplomasiyle meşgul olduklarını ve güçlerini Afganistan'daki barış ve ilerleme için bir araya getirmek istediklerini kaydetti.

Zarif, mesajında yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle bir yılı aşkın süredir ABD'de tutuklu bulunan İranlı bilim adamı Mesud Süleymani'nin 7 Aralık Cumartesi günü serbest bırakıldığını duyurmuştu.

İranlı Bakan, Süleymani'nin serbest bırakılmasıyla 2016'da casusluk suçlamasıyla İran'da tutuklanan Çin asıllı ABD vatandaşı Xiyue Wang'ın da kısa süre içerisinde ülkesine döneceğini ifade etmişti. Zarif, Süleymani'yi teslim almak üzere özel uçağıyla İsviçre'nin Zürih kentine gitmişti.