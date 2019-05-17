İran Dışişleri Bakanı Zarif: 'Anlaşmayı Korumak İçin Somut Adım Atılmalı'

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran nükleer anlaşmasında imzası bulunan ülkelerin sadece açıklama yapmak değil adım atmak durumunda olduklarını söyledi. Zarif, Japonya’dan Çin’e geçmeden önce İran devlet medyasına açıklamalarda bulundu.

İran Dışişleri Bakanı IRNA Ajansı’na yaptığı açıklamada “Nükleer anlaşmayı pratikte yapılacak uygulamalarla korumak mümkün bu sadece açıklama yapmakla olmaz” ifadelerini kullandı.

İran geçen hafta yaptığı açıklamayla 2015 yılında imzalanan İran Nükleer Anlaşması’nda imzası bulunan ülkelerin İran’ın petrol ticareti ve bankacılık faaliyetlerini korumak adına adımlar atmasını istemişti. İran anlaşmadaki ilgili uygulamaların yürürlüğe girmemesi halinde 60 gün içerisinde yeniden uranyum zenginleştirmeye başlama tehdidinde bulundu.

Amerika Başkan Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmadan Başkan Donald Trump tarafından çekildi ve İran’a yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya başladı. Trump yönetimi İran’ın petrol satışını sıfıra indirmek niyetinde olduğunu söylüyor. Bu çerçevede aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 8 ülkeye uygulanan İran’dan petrol satın almak konusundaki muafiyet de Mayıs ayı başında sona erdirildi.

