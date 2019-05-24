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İran Dışişleri Bakanı Zarif: “Asıl terörist Trump’ın kendisi”

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2019 20:19 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik teröre destek suçlamasına tepki göstererek, “Asıl terörist ekonomiyi kullanarak terör suçu işleyen Trump’ın kendisidir.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik teröre destek suçlamasına tepki göstererek, “Asıl terörist ekonomiyi kullanarak terör suçu işleyen Trump’ın kendisidir. Trump İran’ın sonunu göremeyecek ancak İran Trump’ın sonunu görecek” dedi.
Resmi temaslarda bulunmak için Pakistan’ın başkenti İslamabad’ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ı terörist olarak nitelendirmesine tepki gösterdi. Trump’ın, İran’a yönelik teröre destek iddialarına değinen Zarif, ABD Başkanı’nın birçok kez İran’a yönelik böyle suçlamalarda bulunduğunu belirterek, “Bu lakap sadece kendisine yakışıyor. Eğer bir terörist varsa bu ekonomi dünyasında terör suçu işleyen Trump’ın kendisidir" dedi.
Zarif, “ABD Başkanı Trump İran halkını terörist adlandırarak öncelikle tarih konusunda bilgisizliğini göstermiştir. Trump birkaç gün önce İran’ın artık sona geldiğini söylemişti. İran halkı Trump’ın sonunu görecek ama Trump İran’ın sonunu göremeyecek” dedi.
Trump pazar günü Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "İran savaş isterse bu İran’ın resmen sonu olur. Hiçbir zaman ABD’yi tehdit etme” ifadelerini kullanmıştı.

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