HABER
  4. İran Dışişleri Bakanı Zarif: “Avrupa taahhütlerini yerine getirme cesaretine sahip olmalı”

İran Dışişleri Bakanı Zarif: “Avrupa taahhütlerini yerine getirme cesaretine sahip olmalı”

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.01.2020 11:26 | Son Güncelleme

İran Dışişleri bakanı Cevad Zarif Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Avrupa taahhütlerini yerine getirme cesaretine sahip olmalı" ifadelerini kullandı.İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter hesabından paylaştığı iki tweet ile Avrupa’ya eleştiri ve tavsiyede bulundu.

İran Dışişleri bakanı Cevad Zarif Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Avrupa taahhütlerini yerine getirme cesaretine sahip olmalı" ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter hesabından paylaştığı iki tweet ile Avrupa’ya eleştiri ve tavsiyede bulundu. Cevad Zarif Twitter hesabında yaptığı açıklamada, “Diplomatik hata mı? İngiltere ABD’nin davranışını taklit ediyor ve terörist macerasında körü körüne bir suç ortağı oluyor. İngiltere’nin en son ABD tarafından böyle bir hataya sürüklenmesi Irak savaşındaydı. Sorun nasıl çözülecek? Şerefli bir değişim yoluna girerek ve mahkemenin verdiği karara uyarak borcunuzu İranlılara ödeyin” dedi.
Zarif, İngiltere’yi eleştirdiği diğer paylaşımında ise “20 ay içerisinde, Bercam’a üye 3 Avrupa ülkesi ABD’nin rızasını kazanmak için İngiliz siyasetini takip ederek, ABD’nin diktelerine boyun eğdiler. Bu işin hiç sonucu olmadı ve olmayacaktır. Avrupa Troykası Bercam anlaşmasını koruyabilir ancak bunu zaten Bercam’a bağlı olan İran’a dayatmalarla ve zorbalıkla başaramaz. Ve Avrupa bunu sağlamak için taahhütlerini yerine getirecek cesarete sahip olmalıdır” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBikiniyi çıkardıBikiniyi çıkardı
MHP Lideri Bahçeli, 6 ay sonra grup toplantışında konuşuyorMHP Lideri Bahçeli, 6 ay sonra grup toplantışında konuşuyor
Bahçeli rahatsızlığının ardından ilk kez grup toplantısında!Bahçeli rahatsızlığının ardından ilk kez grup toplantısında!

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Flaş iddia! Gözler AK Parti grup toplantısında

Flaş iddia! Gözler AK Parti grup toplantısında

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Diğer Haberler
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Hafter'in kararına ilişkin ilk açıklama

Türkiye'den Hafter'in kararına ilişkin ilk açıklama

Son dakika: Bahçeli rahatsızlığının ardından ilk kez grup toplantısında! Önemli açıklamalar

Bahçeli rahatsızlığının ardından ilk kez grup toplantısında!

Akşener'den flaş açıklama: 18 Ocak'ta açıklayacağız!

Akşener'den flaş açıklama: 18 Ocak'ta açıklayacağız!

'Bugün 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor' iddiası

Flaş iddia! Gözler AK Parti grup toplantısında

İBB Meclisi 1. Başkanvekili AK Parti'li Gümüşdağ, görevinden istifa edeceğini açıkladı

Gümüşdağ'dan flaş karar! Görevini bırakıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan İBB sözcüsü Murat Ongun'a cevap!

Bakanlıktan İBB'ye cevap!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.