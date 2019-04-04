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İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Avrupa üzerinde baskı kuracağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2019 13:21 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif AB’nin nükleer anlaşmadaki taahhütlerine bağlı kalması gerektiğini söyleyerek ”Avrupa üzerinde baskı kuracağız” dedi.İran dini lideri Ali Hameney’in haberleşme bürosuna konuşan İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif Türkiye, Rusya, Çin ve Irak gibi komşu ülkeler ile ilişkilere önem vereceklerini söyleyerek, ”Avrupa nükleer anlaşmadaki taahhütlerine bağlı kalmalı.

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif AB’nin nükleer anlaşmadaki taahhütlerine bağlı kalması gerektiğini söyleyerek ”Avrupa üzerinde baskı kuracağız” dedi.
İran dini lideri Ali Hameney’in haberleşme bürosuna konuşan İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif Türkiye, Rusya, Çin ve Irak gibi komşu ülkeler ile ilişkilere önem vereceklerini söyleyerek, ”Avrupa nükleer anlaşmadaki taahhütlerine bağlı kalmalı. Bu konuda biz de AB üzerinde baskı kuracağız” ifadelerini kullandı.
Avrupa’nın nükleer anlaşmayı bir kazanım olarak gördüğünü ancak ABD yaptırımları karşısında Avrupa’nın etkisiz kaldığını belirten İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Avrupa her ne kadar İran ile antlaşmaya bağlı kalmak istediğini söylese de bu konuda yetersiz kaldığını ve hatta ABD yaptırımlarına ortak olduklarını gördük” dedi.
Avrupa ile nükleer anlaşmadaki taahhütlerine bağlı kalması için diplomatik ilişkileri devam ettirdiklerini aktaran İran Dışişleri Bakanı Zarif hiçbir zaman AB’ye umut bağlamadıklarını vurgulayarak, ”Geçtiğimiz yıllara bakacak olursanız en çok ziyareti Türkiye, Irak, Rusya ve Çin’e gerçekleştirdiğimizi göreceksiniz. Dışişleri olarak ilişkilerimizi komşu ülkeler ile geliştirmek istiyoruz. Elbette nükleer antlaşmadaki taahhütlerine bağlı kalmaları için AB üzerinde de baskı kuracağız” şeklinde konuştu.

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