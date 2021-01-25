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İran Dışişleri Bakanı Zarif: Azerbaycan’ın Karabağ’ı almasından mutluyuz

25.01.2021 00:49 | Son Güncelleme:
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İran Dışişleri Bakanı Zarif: Azerbaycan’ın Karabağ’ı almasından mutluyuz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bölge turu kapsamında gittiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Karabağ’ın kurtarılmasından mutluluk duyduklarını belirterek, “Bu topraklar Azerbaycan halkının hakkıdır. Yurtlarından edilmiş Azerbaycan halkının tekrar Karabağ’a dönmelerine yardım etmek istiyoruz” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bölge turu kapsamında gittiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de İran basınına açıklamalarda bulundu.

Karabağ’ın kurtarılmasından mutluluk duyduklarını belirten Zarif, “Bu topraklar Azerbaycan halkının hakkıdır. Yurtlarından edilmiş Azerbaycan halkının tekrar Karabağ’a dönmelerine yardım etmek istiyoruz” dedi.

Zarif, ayrıca işgalden kurtarılan Karabağ’ın yeniden inşası, güvenliği ve istikrarı gibi konularda da Azerbaycanlı yetkililer ile görüşeceklerini kaydetti.

Zarif, bölge ülkeleri ile yakın ilişkiler kurmak istediklerini de belirterek, “Rusya, Ermenistan, Gürcistan ve Türkiye’yi de ziyaret edeceğim. Hem bölgesel konular hem de ikili ilişkiler bu ziyaretlerde ele alınacak” ifadesini kullandı. (İHA)

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