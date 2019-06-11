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İran Dışişleri Bakanı Zarif: “Biz teröristler ile görüşmeyiz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2019 23:29 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin İran halkına dayattığı savaş karşısında sessiz kalmayacaklarını belirterek, “Bize karşı ekonomik terör uygulayan bir ABD Başkanı ile müzakere etmeyiz.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin İran halkına dayattığı savaş karşısında sessiz kalmayacaklarını belirterek, “Bize karşı ekonomik terör uygulayan bir ABD Başkanı ile müzakere etmeyiz. Biz teröristler ile görüşmeyiz” dedi.
Merkezi Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan uluslararası bir haber kuruluşuna açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ABD’nin İran’a yönelik uyguladığı yaptırımlar ve baskıya ilişkin değerlendirmede bulundu. ABD ile yeni bir müzakere konusuna değinen Zarif,” Bize karşı ekonomik terör uygulayan bir ABD Başkanı ile müzakere etmeyiz. Biz teröristler ile görüşmeyiz” ifadelerini kullandı.

“Savaşın karşılığı yine savaştır”
ABD’nin İran halkına savaşa zorladığını belirten İran Dışişleri Bakanı Zarif, “Hiçbir zaman ABD’nin İran halkına tek taraflı dayattığı savaşı kabul etmeyeceğiz. Çünkü savaşın karşılığı yine savaştır” dedi.

"İki üç Arap ülkesi kendi güvenliklerini ABD ile işbirliğinde görüyor"
Bazı Arap ülkelerini ABD ve İsrail ile yaptıkları işbirliğini de eleştiren İran Dışişleri Bakanı Zarif, “Bölgede iki üç Arap ülkesi kendi güvenliklerini ABD ile işbirliğinde görüyor. Büyük bir hata içerisindeler” ifadesini kullandı.

“Birleşik Arap Emirlikleri ikinci İsrail olma yolunda”
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ABD’den milyar dolarlık silah satın aldığını vurgulayan İran Dışişleri Bakanı Zarif, "BAE bölgede ikinci İsrail olma yolunda” dedi.

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