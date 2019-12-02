İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Bölge ülkeleriyle müzakere için güçlü bir iradeye sahibiz"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, tüm bölge ülkeleriyle müzakere için güçlü bir iradeye sahip olduklarını ve Hürmüz Barış Girişimi planının bu doğrultuda hazırlandığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zarif, Tahran'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi'yle bölgesel ve uluslararası konuların yanı sıra iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, bilimsel ve teknolojik ilişkilere yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede İran ile Umman arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Zarif, başta Yemen olmak üzere bölgede gerginliğin azaltılması gerektiğini belirtti.

Zarif, "İran, bölgede gerginliğin düşürülmesi için iyi niyetle ortaya konulacak her davranışı ve inisiyatifi olumlu karşılamaktadır ve bu konuda yardımcı olacaktır. İran, tüm bölge ülkeleriyle müzakere için güçlü bir iradeye sahiptir. Hürmüz Barış Girişimi planı da bu doğrultuda sunulmuş bir öneridir." ifadelerini kullandı.