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İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Bölge ülkeleriyle müzakere için güçlü bir iradeye sahibiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 17:24 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Bölge ülkeleriyle müzakere için güçlü bir iradeye sahibiz"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, tüm bölge ülkeleriyle müzakere için güçlü bir iradeye sahip olduklarını ve Hürmüz Barış Girişimi planının bu doğrultuda hazırlandığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zarif, Tahran'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi'yle bölgesel ve uluslararası konuların yanı sıra iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, bilimsel ve teknolojik ilişkilere yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede İran ile Umman arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Zarif, başta Yemen olmak üzere bölgede gerginliğin azaltılması gerektiğini belirtti.

Zarif, "İran, bölgede gerginliğin düşürülmesi için iyi niyetle ortaya konulacak her davranışı ve inisiyatifi olumlu karşılamaktadır ve bu konuda yardımcı olacaktır. İran, tüm bölge ülkeleriyle müzakere için güçlü bir iradeye sahiptir. Hürmüz Barış Girişimi planı da bu doğrultuda sunulmuş bir öneridir." ifadelerini kullandı.

- Bölge uzlaşısı için "kapsamlı konferans"

Umman Dışişleri Bakanı Bin Alevi de bölge şartlarının daha fazla müzakere ve uzlaşıya ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Bin Alevi, "Bölgesel uzlaşı için tüm paydaş ülkelerin katılımıyla geniş kapsamlı bir konferans düzenlenmesi faydalı olabilir." görüşlerini paylaştı.

Başta Tahran ile Washington arasında olmak üzere ara buluculuk rolüyle ön plana çıkan Umman'ın Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi son 9 ayda 3'üncü kez Tahran'ı ziyaret ediyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ekimde, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Hürmüz Barış Girişimi" planını açıklamış ve planın hedefinin Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkelerin barış, istikrar ve refah seviyelerinin yükselmesi, karşılıklı anlayışa dayalı dostane ilişkilerin geliştirilmesi olduğunu belirtmişti.

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İRAN Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Bin Alevi Zarif

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