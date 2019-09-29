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İran Dışişleri Bakanı Zarif: “Bölgedeki gerginlik ancak Yemen savaşının sona ermesiyle bitebilir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.09.2019 12:26 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, “Bölgedeki gerginlik ancak Yemen savaşının sona ermesiyle bitebilir” dedi.ABD’nin New York kentindeki temaslarının ardından İran devlet televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, “Bizim tüm mesajlarımız açık ve net.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, “Bölgedeki gerginlik ancak Yemen savaşının sona ermesiyle bitebilir” dedi.
ABD’nin New York kentindeki temaslarının ardından İran devlet televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, “Bizim tüm mesajlarımız açık ve net. Komşu ülkelere güvenliklerini ABD’den aldıkları silahlarla sağlayamayacaklarını söylüyoruz. ABD’ye bölgeye gelmesi için kapı açmaları, bölgedeki gerilimi artırmaktadır” dedi. Bölgedeki artan gerginliğin ancak Yemen savaşının sona erdirilmesi ile mümkün olduğunu söyleyen Zarif, gerginliğin azaltılması için birçok yerden kendisine mesaj gönderildiğini belirterek “Fiili durumda tek bir şey gerginliği azaltabilir. O da Yemen savaşına son vermeleridir” ifadelerini kullandı.
Yemen’de binlerce sivilin hayatını kaybettiğini, 2.3 milyon insanın hastalığa yakalandığını ve 20 milyon Yemenlinin açlıkla mücadele ettiğini söyleyen Zarif, “Bu savaşa bir an önce son verin. En iyi çözüm yolu budur. Suudi Arabistan’ın da bu hakikati en kısa zamanda anlayacağını düşünüyorum” dedi.
ABD’nin İran ile müzakeresinin ancak uyguladığı yaptırımları kaldırması ve anlaşmaya dönmesi ile mümkün olabileceğini söyleyen Zarif, “Trump ile Ruhani arasında değil 5+1 ülkeleri ile Ruhani arasında görüşmelerin gerçekleşmesi ancak ABD’nin uyguladığı yaptırımları kaldırması ile mümkün” ifadelerini kullandı.
New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında bir çok önemli görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Zarif, ABD kongre üyelerinden bazıları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, “New York ziyaretim bu kez kısaydı ve kongre üyeleri benimle telefon üzerinden görüştüler” dedi.

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