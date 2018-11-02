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İran Dişişleri Bakanı Zarif, bugün Türkiye'ye geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.11.2018 13:12 | Son Güncelleme

İRAN Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Antalya'da yapılan D-8 Gelişen Ülkeler Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 18.

ANKARA (DHA) - İRAN Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Antalya'da yapılan D-8 Gelişen Ülkeler Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 18. Toplantısı'na katılmak üzere bugün Türkiye'ye gelecek.

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