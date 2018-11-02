İran Dişişleri Bakanı Zarif, bugün Türkiye'ye geliyor

ANKARA (DHA) - İRAN Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Antalya'da yapılan D-8 Gelişen Ülkeler Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 18. Toplantısı'na katılmak üzere bugün Türkiye'ye gelecek.
Türkiye'de mağara dönemini yaşıyorlar! İşte duyanları şaşkına çeviren aile
Edirne'de korkutan patlama! Yaralılar var
Lüks araçta akılalmaz düzenek!
Kuzey Kore'den Türkiye'ye elçilik açma talebi!
Türkiye NATO'dan ayrılıyor mu? ABD Dışişleri Bakanı açıkladı
Tek tip askerlik nedir? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte detaylar...
Ahmet Hakan: AK Parti ve MHP yerel seçimde ittifak yapabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan kapalı zarfta 3 isim istedi!
Çin'in yeni oyuncağı çok konuşulacak!
Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları
Bu ayaklar 14 haftalık bir erkek bebeğe ait