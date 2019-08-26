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İran Dışişleri Bakanı Zarif Çin'de Destek Aradı

26.08.2019 22:06 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Pekin’de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’yle görüştü. Gündemde İran’ın Batı ülkeleriyle imza koyduğu nükleer anlaşmanın geleceği vardı

İran Dışişleri Bakanı Zarif Çin'de Destek Aradı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Pekin’de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’yle görüştü. Gündemde İran’ın Batı ülkeleriyle imza koyduğu nükleer anlaşmanın geleceği vardı.

Fransa’nın daveti üzerine, Biarritz’de düzenlenen G7 zirvesine sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Zarif, bu ziyaretin ardından Pekin’e geçti.

Wang ile görüşmesi öncesinde gazetecilere konuşan Zarif, Trump yönetiminin çekilmesi sonrası ABD’ye gerilime neden olan 2015 nükleer program anlaşmasıyla ilgili Fransa’da yaptığı kısa görüşmeleri değerlendirmek için Pekin’de olduğunu söyledi.

''Uluslararası Hukuk Küçümseniyor"

Zarif ayrıca uluslararası hukukun hiçe sayıldığını savundu ve “Uluslararası hukuk reddediliyor. Uluslararası hukuka karşı sadece saygı eksikliği yok. Daha da ötesi, uluslararası hukuk küçümseniyor” dedi.

İran’ın nükleer programında kısıtlamalar yapması koşuluyla yaptırımların kaldırılmasını öngören ve 2015 yılında yürürlüğe sokulan uluslararası anlaşmadan Trump yönetiminin geçen yıl tek taraflı olarak geri çekilip yaptırımları devreye sokmasından bu yana iki ülke arasındaki kriz devam ediyor.

İran’la sıkı enerji ve diplomatik bağları olan Çin ise söz konusu anlaşmaya desteğini sürdüriyor.

"İran'ın talepleri makul"

Zarif’in Pekin’de görüştüğü Wang konuyla ilgili olarak, “Biz İran’la bütünsel stratejik ortaklarız. Bu bizim yüksek seviyeli ilişkimizi ve yakın stratejik işbirliğimizi gösteriyor” şeklinde konuştu.

İran’ın taleplerinin makul olduğunu anladığını da söyleyen Wang, Basra Körfezi’nde son dönemlerde patlak veren krize de değinerek, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için Çin yönetiminin çaba sarf edeceğini söyledi.

Öte yandan, Zarif de Çin’in iddialı Kuşak ve Yol İnisiyatifi’ne desteğini sunarak, bunun Çin’i Asya’nın geri kalanıyla bağlayan ve daha da ötesine uzanan önemli bir proje olduğunu savundu ve projenin bölgenin ve küresel ilişkilerin geleceğini belirleyeceğini belirtti.

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