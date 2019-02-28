İran’da istifa haberlerinin ardından ilk kez katıldığı bir programda konuşan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran’ın bağımsız bir ülke olduğunu vurgulayarak, ”Dünya ABD ve Avrupa’dan ibaret değil” şeklinde konuştu.

Tahran Üniversitesinde katıldığı bir etkinlikte konuşan Dışişleri Bakanı Zarif, İran’ın kendi güvenliğini sağladığını ve bu güvenliği gereksiz yere harcamadığını ifade ederek, ”Artık dünya iki büyük gücün şekillendirdiği ve karar aldığı dünya değil. Bu dönemi geride bıraktık” dedi.

İran içerisinde şekillenen batı merkezli ve batı karşıtı düşünceleri eleştiren İran Dışişleri Bakanı Zarif, ”Dünya artık değişti. Günümüzde gücün temeli bilim, teknoloji, inanç ve bağımsızlıktır” ifadelerini kullandı. İran’ın kendi güvenliğini sağlayabilen bir ülke olduğunu kaydeden Zarif, "Bölgemizdeki ülkelere 100 milyar doların üzerinde silah satışı yapıldı” şeklinde konuştu.

İran Silahlı Kuvvetlerinin askeri harcamasının 16 milyar dolar olduğunu belirtirken Zarif, "ABD’yi endişelendiren bu 16 milyar dolar mıdır? Biz kendi güvenliğimiz için üretiyor ve harcama yapıyoruz” şeklinde konuştu.

