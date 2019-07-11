İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran’ın Basra Körfezi’nde İngiliz petrol tankeri durdurmaya çalıştığı iddialarını reddederek, Amerikalılara hitaben, "Halkımıza ekonomik terörizm uygulayanlarla müzakere etmeyeceğiz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran İçişleri Bakanlığında valiler ile yaptığı toplantının ardından gazetecilere açıklama yaptı. Basra Körfezi’nde İngiliz petrol tankeri durdurmaya çalıştığı iddialarına değinen Zarif, "Görünüşe göre İngiliz petrol gemisi geçti. Gerginlik çıkarmak için ortaya atılan bu iddiaların hiçbir değeri yoktur" ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "Şimdiye kadar bu iddialar çok fazla tekrar etti. Tabi ki bu iddialar Devrim Muhafızları tarafından reddedildi ancak bu söylemler genellikle kendi zayıf noktalarını örtmek içindir" dedi.

Birleşmiş Milletlere yapacağı ziyarete ilişkin açıklamada bulanan Zarif, "Henüz vizem çıkmadı, ama bu ziyaret BM’nin ekonomi ve sosyal konseyine katılmak için olacak. Bu kapsamda bazı basın organları ile yapacağım görüşmeler ile birlikte Venezuela’nın başkenti Karakas’ı ziyaret edeceğim. İki Latin Amerika ülkesini de bu kapsamda ziyaret edeceğim” dedi.

ABD ile olası bir müzakere ihtimalini değerlendiren Zarif, İran’ın hiçbir zaman müzakere masasını terk eden bir ülke olmadığını belirterek, "Amerikalılar 2017 yılının Mart ayına kadar nükleer anlaşma kapsamında oluşturulan ortak komisyon toplantılarına katılıyorlardı. Kendileri müzakere masasını terk etme kararı aldılar. Şimdi ise yalan bir iddiada bulunarak kendilerinin müzakereye hazır olduklarını söylemekteler. Biz halkımıza yönelik ekonomik terörizm uygulayanlarla müzakere etmeyiz” ifadelerini kullandı.

