İran Dışişleri Bakanı Zarif, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "savaşın engellenmesi ve bölgede tansiyonun düşürülmesi" için yapılması gerekenleri ele aldı.

Irak Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Bağdat'a gelen Zarif, Salih ile bir araya geldi.

"Savaşın engellenmesi ve bölgede tansiyonun düşürülmesi" için yapılması gerekenlerin ele alındığı görüşmede, bölge barışına yönelik yapıcı diyalogların önemi vurgulandı.

Görüşmede Salih ile Zarif'in bölgesel ve uluslararası son gelişmeleri de masaya yatırdığı belirtilerek mevcut krizlere siyasi çözüm yolları bulmak için ortak çabaların önemine dikkat çekildi.

Irak Cumhurbaşkanı Salih, Irak'ın İran, İslam ve Arap ülkeleri ile ilişkileri güçlendirmek isteğini dile getirerek bölgenin istikrarı için ortak çıkarlar temelinde ülkesinin özellikle komşu ülkelerle dengeli bir ilişki kurma çabasında olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif de iki ülke arasındaki iş birliğinin genişletmesi arzusunu ifade ederek ülkesinin çeşitli alanlarda Irak'a olan desteğini yeniledi.