HABER

İran Dışişleri Bakanı Zarif: “Irak ile İran halkları arsındaki bağı hiçbir güç koparamaz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2019 13:51 | Son Güncelleme

Irak’ı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Irak ile İran halkları arsındaki bağı hiçbir gücün koparamayacağını belirterek, ABD’yi İran ile ilişkilerini bozmak için Irak’a baskı yapmakla suçladı.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin yarın Irak’a yapacağı tarihi ziyaret hazırlığı için dün akşam saatlerinde Bağdat’a gelen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, önemli açıklamalarda bulundu.

Irak’ı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Irak ile İran halkları arsındaki bağı hiçbir gücün koparamayacağını belirterek, ABD’yi İran ile ilişkilerini bozmak için Irak’a baskı yapmakla suçladı.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin yarın Irak’a yapacağı tarihi ziyaret hazırlığı için dün akşam saatlerinde Bağdat’a gelen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, önemli açıklamalarda bulundu. İran ve Irak’ı bölge güvenliğinin iki sağlam sütunu olarak nitelendiren Zarif, bu iki ülke olmadan bölgenin istikrar ve huzura kavuşmasının mümkün olmadığını kaydetti. ABD’yi Irak ile İran’ın ilişkilerini bozmaya çalışmakla suçlayan Zarif, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek için Irak’ta bulunduğunu söyledi.
Zarif, yarın Irak’ı ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Şii din adamı Ali Sistani’yi ziyaret edeceğini belirtti.
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin daveti üzerine yarın Irak’ı ziyaret edecek olan Ruhani’nin 3 gün sürecek ziyaret kapsamında, Iraklı yetkililerle bir araya gelmesi ve ticaret forumuna katılması bekleniyor.

PARTNER'Ne erkek ne de kadınım''Ne erkek ne de kadınım'
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara oyuncak, annelere bez çanta dağıttıCumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara oyuncak, annelere bez çanta dağıttı
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeybekci: "Mobilyacılar için partilerle el ele veririz"AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeybekci: "Mobilyacılar için partilerle el ele veririz"

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Bakan duyurdu! 2 gün sonra açılıyor

Bakan duyurdu! 2 gün sonra açılıyor

Tam 14 bin 500 kadına...

Tam 14 bin 500 kadına...

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Mesut Yılmaz'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Mesut Yılmaz'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 sisteminin ABD'nin güvenliğiyle ilgisi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Fatma Şahin, gözyaşlarına hakim olamadı

Fatma Şahin, gözyaşlarına hakim olamadı

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

TBMM Başkanı Şentop’tan 'dolar' açıklaması: Doları basan biz değiliz, fiyatını belirleyen biz değiliz

TBMM Başkanı Şentop’tan 'dolar' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'En az 3 çocuk' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'En az 3 çocuk' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.