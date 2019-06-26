HABER

İran Dışişleri Bakanı Zarif: ”İran olmadan bölge güvenliği olmaz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2019 20:21 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin Basra Körfezi’nde İran olmadan güvenliği sağlayamayacağını söyledi.İran basınına konuşan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD ile bölgede yaşadıkları krizi değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin Basra Körfezi’nde İran olmadan güvenliği sağlayamayacağını söyledi.

İran basınına konuşan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD ile bölgede yaşadıkları krizi değerlendirdi. Zarif, İran’ın bölgede hiçbir ülkeye düşmanca bir politika izlemediğini söyleyerek, ”İran, bölgede istikrar ve güveni sağlayan ülkedir. Eğer ABD, İran’ı silerek Körfez’de güvenliği sağlayacağını düşünüyorsa, büyük bir yanlıştadır” dedi. İran olmadan bölgede güvenliğin sağlanamayacağını söyleyen Zarif, İran’ın da bölge emniyetine ihtiyaç duyduğunu belirterek, ”Bölgede gerilime neden olan ABD’nin kendisidir” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik son yaptırım kararını da değerlendiren İran Dışişleri Bakanı Zarif, kendi isminin yaptırım listesinde olmadığını vurgulayarak, ”Ancak Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ismi onun defterinde çalışanların isimleri ile birlikte yaptırım listesinde yer alıyor. Bu yaptırım kararı gösteriyor ki onlar sadece uluslararası anlaşmaları değil, ülkeler arası ilişkiler ve İslam dininden de haberdar değiller. Taklit mercileri ile takipçileri arasındaki ilişkileri de bilmiyorlar. Bu şekilde Amerikalı Müslümanlara dahi zarar vermekteler” diye konuştu.

ABD’nin İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney’i yaptırım listesine alarak Amerikalı Müslümanların dini özgürlüklerine de kısıtlama getirdiğini söyleyen Zarif, İran’a karşı ekonomik terör yöntemiyle başarılı olamayan ABD yönetiminin başka yollara başvurduğunu belirtti. ABD’nin müzakere çağrılanın da samimi olmadığını belirten Zarif, ABD’nin diplomasiye meyilli olmadığını söyledi.

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya’ya hareket ettiCumhurbaşkanı Erdoğan Japonya’ya hareket etti
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldiMilli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi

En Çok Okunan Haberler

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

Transferde Yusuf Yazıcı bombası! Dev talip

Transferde Yusuf Yazıcı bombası! Dev talip

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Şanlıurfa'da aileler çatıştı! Evler ve iş yerleri ateşe verildi

Şanlıurfa'da aileler çatıştı! Evler ve iş yerleri ateşe verildi

Pedofili ifadeler içeren kitapla ilgili flaş gelişme!

Pedofili ifadeler içeren kitapla ilgili flaş gelişme!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Osman Öcalan'ın TRT Kürdi'de yayına çıkması' sorusuna yanıt!

Osman Öcalan'ın TRT Kürdi'de yayına çıkması çok tartışılmıştı! Erdoğan o soruya yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Ali Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

İYİ Partili isim feci şekilde darp edildi

İYİ Partili isim feci şekilde darp edildi

Ekrem İmamoğlu'ndan son dakika açıklaması! Saat ve tarih vererek duyurdu

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

Milli güreşçi Rıza Kayaalp evlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş ve Melih Gökçek aynı kareye girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan şahit oldu, Mansur Yavaş nikâhı kıydı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.