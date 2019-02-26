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İran Dışişleri Bakanı Zarif İstifa Etti

26.02.2019 00:07 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansı, İran Dışişleri Bakanı’nın, Instagram hesabından “Dışişleri Bakanı olduğum dönemde geçmiş yıllardaki eksikliklerden dolayı özür diliyorum. İran ulusuna ve yetkililerine teşekkür ediyorum” mesajını paylaştığını yazdı

İran Dışişleri Bakanı Zarif İstifa Etti

İran’la P5 artı bir ülkeleri olarak bilinen BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ve Almanya arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın mimarı İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif istifa ettiğini duyurdu.

Reuters haber ajansı, İran Dışişleri Bakanı’nın, Instagram hesabından “Dışişleri Bakanı olduğum dönemde geçmiş yıllardaki eksikliklerden dolayı özür diliyorum. İran ulusuna ve yetkililerine teşekkür ediyorum” mesajını paylaştığını yazdı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat’ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’le görüştüğü Tahran ziyareti sırasında İran heyetinde yer almaması dikkat çekmişti.

Cevad Zarif, İran’la 2015 yılında varılan ve Trump yönetiminin Avrupa ülkelerinin aksi yöndeki telkinlerine rağmen çekilme kararı aldığı nükleer anlaşmanın mimarlarından biri olarak gösteriliyordu.

Nükleer anlaşma sonrasında İran’a uygulanan yaptırımların bir bölümü kalkmış, Avrupalı şirketler İran’da ticari faaliyetlere yeniden başlamıştı. Ancak İran’la varılan nükleer anlaşmayı “berbat bir anlaşma” olarak niteleyen Trump yönetimi anlaşmadan Mayıs ayında çekilmiş ve Kasım ayı itibariyle de İran’ın hem petrol hem de bankacılık sektörünü hedef alan yaptırımları yeniden devreye sokmuştu.

Trump yönetiminin bu kararına tepki gösteren ve anlaşmada imzası bulunan Avrupa ülkeleri hem anlaşmayı kurtarma çabası içine girmiş hem de İran’la ticari faaliyetleri sürdürmek amacıyla para birimi olarak doların kullanılmadığı özel bir ödeme sistemini devreye sokacağını açıklamıştı.

İran’ın nükleer faaliyetlerini takip eden Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi’nin hazırladığı raporun içeriği de basına sızmış, raporda İran’ın anlaşmanın uranyum zenginleştirme konusunda getirdiği sınırlamalara uyduğu yönünde değerlendirme yer almıştı.

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