İran Dışişleri Bakanı Zarif İstifa Etti

İran’la P5 artı bir ülkeleri olarak bilinen BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ve Almanya arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın mimarı İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif istifa ettiğini duyurdu.

Reuters haber ajansı, İran Dışişleri Bakanı’nın, Instagram hesabından “Dışişleri Bakanı olduğum dönemde geçmiş yıllardaki eksikliklerden dolayı özür diliyorum. İran ulusuna ve yetkililerine teşekkür ediyorum” mesajını paylaştığını yazdı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat’ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’le görüştüğü Tahran ziyareti sırasında İran heyetinde yer almaması dikkat çekmişti.

Cevad Zarif, İran’la 2015 yılında varılan ve Trump yönetiminin Avrupa ülkelerinin aksi yöndeki telkinlerine rağmen çekilme kararı aldığı nükleer anlaşmanın mimarlarından biri olarak gösteriliyordu.

Nükleer anlaşma sonrasında İran’a uygulanan yaptırımların bir bölümü kalkmış, Avrupalı şirketler İran’da ticari faaliyetlere yeniden başlamıştı. Ancak İran’la varılan nükleer anlaşmayı “berbat bir anlaşma” olarak niteleyen Trump yönetimi anlaşmadan Mayıs ayında çekilmiş ve Kasım ayı itibariyle de İran’ın hem petrol hem de bankacılık sektörünü hedef alan yaptırımları yeniden devreye sokmuştu.