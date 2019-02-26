HABER

İran Dışişleri Bakanı Zarif istifa etti

26.02.2019 00:24 | Son Güncelleme

İran'da 2013'ten bu yana Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Cevad Zarif, Instagram hesabından istifa ettiğini duyurdu.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA ani istifa kararını doğruladı.İran'da resmi haber ajansı IRNA, altı yıldır Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Cevad Zarif'in istifa ettiğini duyurdu. IRNA, bakanlığın sözcüleri arasında yer alan Abbas Musavi'nin Zarif'in istifa ettiği yönünde çıkan haberi doğruladığını duyurdu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim de Zarif'in istifasının bazı kaynakları tarafından doğrulandığını duyurdu. Ajans, istifanın İran'ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabul edilip edilmediğinin şu noktada bilinmediğini aktardı.

Zarif istifa kararını, Instagram hesabından yapıtığı paylaşımla duyurmuştu. Zarif mesajında "Dışişleri bakanlığı görevim sırasındaki eksiklerim dolayısıyla hepinizden özür diliyorum. İran halkına ve yetkililere teşekkür ederim" yazdı.

2013 yılından bu yana İran'ın Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Zarif, Batılı ülkeler 2015 yılında varılan nükleer anlaşma sağlanmasında kilit rol üstlenmişti.

rtr/ÖA,MY

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER'Çocuk işi sekteye uğradı''Çocuk işi sekteye uğradı'
ABD Somali’de El Şebab’ı Hedef AldıABD Somali’de El Şebab’ı Hedef Aldı
Trump’a Cinsel Taciz DavasıTrump’a Cinsel Taciz Davası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

'Esad'ın zindanlarında yanan cesetlerin kokusunu alırdık'

'Esad'ın zindanlarında yanan cesetlerin kokusunu alırdık'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif istifa etti

Ülke şokta! Dışişleri Bakanı istifa etti!

PKK yandaşlarından Avrupa Konseyi'ne saldırı: 43 gözaltı

PKK yandaşlarından Avrupa Konseyi'ne saldırı: 43 gözaltı

Annesini öldürüp köpeğiyle birlikte yedi

Annesini öldürüp köpeğiyle birlikte yedi

Venezuela Donanmasından yardım gemisine tehdit: "Girerseniz saldırırız”

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

ABD uzayda Çin ve Rusya'yı ikiye katladı

ABD uzayda Çin ve Rusya'yı ikiye katladı

Gerçek Kim gelirken, 'çakma Kim' sınır dışı edildi

Gerçek Kim gelirken, 'çakma Kim' sınır dışı edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.