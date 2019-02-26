İran Dışişleri Bakanı Zarif istifa etti

İran'ın resmi haber ajansı IRNA ani istifa kararını doğruladı.İran'da resmi haber ajansı IRNA, altı yıldır Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Cevad Zarif'in istifa ettiğini duyurdu. IRNA, bakanlığın sözcüleri arasında yer alan Abbas Musavi'nin Zarif'in istifa ettiği yönünde çıkan haberi doğruladığını duyurdu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim de Zarif'in istifasının bazı kaynakları tarafından doğrulandığını duyurdu. Ajans, istifanın İran'ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabul edilip edilmediğinin şu noktada bilinmediğini aktardı.

Zarif istifa kararını, Instagram hesabından yapıtığı paylaşımla duyurmuştu. Zarif mesajında "Dışişleri bakanlığı görevim sırasındaki eksiklerim dolayısıyla hepinizden özür diliyorum. İran halkına ve yetkililere teşekkür ederim" yazdı.

2013 yılından bu yana İran'ın Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Zarif, Batılı ülkeler 2015 yılında varılan nükleer anlaşma sağlanmasında kilit rol üstlenmişti.

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